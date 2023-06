Der Jugend eine Stimme geben: Gemeinde startet Befragung

Von: Bert Brosch

Teilen

Die Gemeinde befragt ihre Jugendlichen. (Symbolbild) © Bert Brosch

Die Gemeinde Feldkirchen will wissen, was die Jugendlichen im Ort umtreibt. Dafür startet sie im Juli eine Befragung.

Feldkirchen – Antje Winkler ist die Generationenbeauftragte der Gemeinde Feldkirchen. Eine ihrer ersten Amtshandlungen ist eine Jugendbefragung, die während im Juli laufen soll. Angesprochen werden dabei 600 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren. Die letzte Befragung fand im Jahr 2010 statt.

Vor 13 Jahren haben nur 34 Prozent der Jugendlichen teilgenommen, berichtete Winkler: „Das will ich natürlich deutlich steigern.“ Ihr Ziel sei es, kurz-, mittel- und langfristig die Wünsche der Jugendlichen zu erfahren, damit der Gemeinderat und die Verwaltung darauf reagieren können. Es gehe neben den demografischen Daten um das Freizeitverhalten. Wo und wann treffen sich die Jugendlichen? Was machen sie dort? Wie viel Freizeit gibt es neben der Schule? Oder: Wie partizipieren sie direkt oder indirekt am Gemeindeleben?

Kontakt zu Schulen

„Ich habe bereits Kontakt mit der Grundschule in Feldkirchen sowie den Mittelschulen und Realschulen der Umgebung aufgenommen. Zudem führte ich Gespräche im Rathaus mit zwölf Jugendlichen“, sagte Winkler. Dabei ging es darum, wie umfangreich der Fragebogen sein darf, wie viel Zeit die Jugendlichen in die Beantwortung investieren würden und in welcher Form sie den Fragebogen verschicken soll. Sie habe sich ebenso bei Nachbargemeinden informiert, wie die eine Jugendbefragung durchgeführt hatten und welche Datenschutz-Anforderungen sie erfüllen muss.

„Ich möchte so 600 Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren erreichen, auch die, die nicht so gut Deutsch sprechen“, berichtete Winkler. Ende Juli wird der Fragebogen verschickt, per Brief mit QR-Code zum online Ausfüllen an die Eltern, „denn die müssen zustimmen“. „Gleichzeitig wird alles in den sozialen Medien und im Gemeindeblatt veröffentlicht, ebenso in der ganzen Gemeinde Informationsplakate geklebt“, sagt Winkler. Den ganzen Juli durch können die Jugendlichen antworten, bis Oktober will Winkler Ergebnisse präsentieren. „Ich möchte so der Jugend eine Stimme geben.“

Michael Schön (UWV) findet die Idee und das Vorgehen gut: „Ich würde ganz stark online für die Befragung werben und auch ein Gewinnspiel oder eine Verlosung machen, damit die Teilnahmezahlen steigen.“ Auch Christian Wilhelm (SPD) findet es toll, „dass endlich etwas für die Jugend getan wird“. Er verwies darauf, dass der Kreis-Jugendring regelmäßig Umfragen unter Jugendlichen mache, „die letzte stammt aus dem Jahr 2022, ist aber leider noch nicht ausgewertet. Aber hier könnte man bestimmt auch Infos für die Feldkirchner Jugend ableiten.“ Wilhelm schlug vor, die Altersgruppe bis 18 auszuweiten, „und ab zehn Jahren, das ist ja eigentlich noch keine Jugend“. Winkler antwortete, dass sich die Zehnjährigen schon zur Jugend gehörig fühlen, „die sind hier aufgewachsen und mit dem Ort verwurzelt, die nehmen teil – aber ab 16 lässt die Teilnahme rapide nach“. Martin Obergroßberger (CSU) gab der Generationenbeauftragten recht, „von zehn bis 16, das passt. Die älteren haben an so etwas kein Interesse und die Zehnjährigen sind stolz, dass sie gefragt werden.“