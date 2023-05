Drei Standorte für Toiletten: Hier kann der Busfahrer, wenn er mal muss

Von: Bert Brosch

Teilen

Erleichterung in Sicht: Da es in Feldkirchen keine öffentliche Toiletten gibt, auch nicht am Bahnhof, sollen jetzt am Bahnhofsparkplatz und in der Dornacher Straße mobile Toiletten für die MVV-Busfahrer errichtet werden. © bert brosch

Damit MVV-Busfahrer auch mal aufs Klo können, wenn sie müssen, sollen im Landkreis mobile Toiletten aufgestellt werden. Für Feldkirchen stehen drei Standorte fest.

Feldkirchen – Das Landratsamt bittet alle Kommunen, Standorte für mobile Busfahrer-Toiletten zur Verfügung zu stellen. Die Feldkirchner Gemeinderäte benannten nun drei Standorte, bemängelten aber, dass es am S-Bahnhof keine Klos gibt.

Schon vor einem Jahr wandte sich das Landratsamt an die Städte und Gemeinden mit dem Thema, „das weiterhin eine hohe Bedeutung hat, wenn es darum geht, ausreichend Fahrpersonal für die MVV-Regionalbusse im Landkreis zu gewinnen und ihnen einen Arbeitsalltag zu ermöglichen, bei dem sie auch dem menschlichen Grundbedürfnis nach einem Toilettengang nachgehen können“, betonte die Kreisbehörde. Damals gab es jedoch nur wenig Rückmeldung mit vorhandenen Möglichkeiten, etwa in Rathäusern, Gaststätten oder auf Friedhöfen. Diese sind aber nicht während der gesamten Betriebszeiten der MVV-Busse zugänglich, sodass die Fahrer außerhalb der Zugangszeiten keine Möglichkeit für einen Toilettengang haben. Zudem sind viele der Standorte weit von den Endhaltepunkten entfernt und nicht in der gebotenen Zeit erreichbar.

Um den Fahrern eine planbare und verlässliche Möglichkeit für den Toilettengang zu geben, beschloss der Mobilitätsausschuss des Landkreises für zwei Jahre an Endhaltestellen und an Verknüpfungspunkten von Regionalbuslinien mobile Toiletten bereitzustellen. Diese lässt das Landratsamt reinigen und warten, außerdem übernimmt es die Kosten für das Aufstellen.

„Jeder Paketfahrer geht in der TSV-Halle aufs Klo“

Nun geht es darum, geeignete Standorte zu finden, maximal 100 Meter entfernt von den Haltepunkten. Aus optischen Gründen sollen die Toiletten nicht nur blau, sondern auch grün eingefärbt sein und mit einem Holz-Sichtschutz ausgestattet werden. Bürgermeister Andreas Janson (UWV) findet es „ein großes Ärgernis“, dass es keine öffentlichen Toiletten am Bahnhof gebe. Auch die Gaststätten in diesem Gebiet seien nicht bereit, sich für die Öffentlichkeit zu öffnen. „Das kann ich verstehen, keiner will zur Wiesn-Zeit Horden von Toiletten-Gängern in seinem Lokal haben. Also müssen wir Standorte für die Mobil-Toiletten der Busfahrer zur Verfügung stellen“, so Janson. Er schlug einen Standort in der Dornacher Straße sowie zwei am Bahnhofsparkplatz an der Velaskostraße vor.

Herbert Vanvolsem (CSU) sieht die Problematik für die Busfahrer, aber die möglichen Standorte hält er für „suboptimal“. Der Landkreis habe in der Mozartstraße ein Bürogebäude als Schule gekauft, „da wird doch wohl eine Toilette für die Busfahrer sein“. Fraktionskollege Martin Obergroßberger plädierte für zwei Standorte, „nicht jeder Bus fährt am Bahnhof vorbei und auch nicht jeder an der Dornacher Straße.“ Und Brigitte Pfaffinger (SPD) betonte, dass die Gemeinde dringend öffentliche Toiletten brauche: „Jeder Paketfahrer geht in der TSV-Halle aufs Klo. Der Druck ist da, dass wir da etwas tun.“ Zunächst stimmte der Gemeinderat aber für die drei von Janson vorgeschlagenen Stand orte für Toiletten.

Weitere Nachrichten aus Feldkirchen und dem Landkreis München finden Sie hier.