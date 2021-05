Einbrecher erbeuten Werkzeug im Wert von über 10.000 Euro

In der Nacht auf Donnerstag

von Günter Hiel schließen

Werkzeug im Wert von über 10.000 Euro haben Einbrecher in einem Baumarkt in Feldkirchen erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Feldkirchen - Von Mittwoch, 19. Mai, 17 Uhr, bis Donnerstag, 20. Mai, 7.15 Uhr, sind Einbrecher in einen Baumarkt in der Hohenlindner Straße in Feldkirchen eingedrungen. Sie beschädigten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Gebäude, meldet die Polizei.

Gesamtschaden von 10.500 Euro

Aus dem Baumarkt wurden Werkzeuge im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Durch den Einbruch selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Hohenlindner Straße in Feldkirchen etwas beobachtet, das im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen könnte? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.