Einbrecher machen große Beute in Gaststätte

Einbrecher sind in eine Gaststätte in Feldkirchen eingedrungen.

20.000 Euro gestohlen

Von Martin Becker schließen

Beim Einbruch in eine Gaststätte in Feldkirchen haben unbekannte Täter rund 20.000 Euro aus einem Tresor gestohlen.

Feldkirchen - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in die Gaststätte „Flugwerk“ in der Sonnenstraße in Feldkirchen eingebrochen. Laut Polizei drangen sie auf der Gebäuderückseite über die Dachterrasse der Gaststätte gewaltsam ins zweite Stockwerk ein. Als Zeitraum des Einbruchs gibt die Polizei 2.15 bis 3.50 Uhr an.

Aus dem Tresor in einer Kommode stahlen die Einbrecher knapp 20.000 Euro Bargeld. Völlig geräuschlos ging das nicht vonstatten: Ein Mitarbeiter und Anwohner alarmierten in den frühen Morgenstunden wegen verdächtiger Geräusche die Polizei - doch als die eintraf, waren die Einbrecher verschwunden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums übernommen.

Die Polizei startet nun einen Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sonnenstraße in Feldkirchen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang dem Vorfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, (Tel. 089 / 29100) oder an jede andere Polizeidienststelle.