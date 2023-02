Eingetreten für Freiheit und Menschlichkeit: Inszenierung zum Todestag von Sophie Scholl

Von: Charlotte Borst

Erinnerung an Sophie Scholl an der Gefängnismauer der Justizvollzugsanstalt Stadelheim, wo sie vor 80 Jahren hingerichtet wurde. Mit dieser Lichtinstallation erinnerte Terry Swartzberg an die Widerstandskämpferin. (Archivbild) © Oliver Bodmer

Zum 80. Todestag von Sophie Scholl zeigt Mirjana Angelina Szenen aus dem Leben der Widerstandskämpferin. Im Interview erklärt die Regisseurin aus Feldkirchen das Projekt.

Feldkirchen – Ihre Zivilcourage und ihr Mut sind auch heute ein großes Vorbild: Am 22. Februar jährt sich zum 80. Mal der Todestag von Hans und Sophie Scholl und ihres Freundes Christoph Probst. Sie wurden als erste der Widerstandsbewegung „Die Weiße Rose“ 1943 hingerichtet. Die Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Mirjana Angelina aus Feldkirchen hat zeitgeschichtliche Dokumente und persönliche Schilderungen zusammengestellt und Szenen aus Sophie Scholls Leben inszeniert.

Was motiviert Sie, ein neues Stück über die Weiße Rose zu schreiben?

So ganz neu ist dieses Stück eigentlich nicht. Ich habe Auszüge aus dem zweiten und dritten Akt meines Stückes „Sophie Scholl – Widerstand des Gewissens“, das ich vor 20 Jahren, anlässlich des 60. Todestages geschrieben und inszeniert habe, zusammengestellt. Anlass war für mich damals, der Titel einer neuen Biografie, die neben der Kasse einer Buchhandlung lag und mich fast umgehauen hat: „Ich würde es genauso wieder machen“, hieß es. Als ich damals während der Recherche das Verhörprotokoll durchlas, konnte ich kaum glauben, dass diese 21-jährige Studentin das Angebot, das ihr während des Verhörs gemacht wurde, abschlug. Man hatte ihr angeboten, die Hauptschuld auf den Bruder zu schieben und „einsichtig“ zu sein, dass die Flugblattaktion ein Fehler war.

Darauf ist sie ganz und gar nicht eingegangen...

Sie blieb standhaft und fest bei ihrer Überzeugung, wissend, dass es sie ihr Leben kosten würde. Sie sagte: Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Land tun kann. Ich würde es genauso wieder machen. Angesichts der aktuellen politischen Weltlage hat die Weiße Rose Grundwerte vertreten, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt haben.

Was ist an der Weißen Rose aktuell?

Ein solcher Mut, eine solche Zivilcourage begegnet uns heute vorrangig bei jungen Menschen oder Journalisten und Schriftstellern, bei jedem, der sich gegen die Unterdrückung, die Versklavung der persönlichen Freiheit wehrt. Sei es ein Nawalny, der weiß, dass sein Protest nur dann wirklich glaubhaft ist, wenn er in seinem Land bleibt und nicht von amerikanischen Talkshows aus protestiert, oder die jungen Frauen und auch Männer im Iran, die für die Freiheit und Gleichberechtigung der Frau kämpfen. Auch sie wissen, dass ihnen Gefängnis, Folter, vielleicht der Tod droht. Wann immer uns totalitäre Regime begegnen, ist der Preis der Freiheit immens hoch. Als Hans Scholl seinen Kopf unter das Fallbeil legte, rief er noch laut, sodass man es im Gefängnis hören konnte: Es lebe die Freiheit!

Vorstellungen Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr; Samstag, 25. Februar, 19.30 Uhr; Einlass: 19 Uhr. Schulvorstellung auf Anfrage. Mit anschließender Gesprächsrunde. Reservierungen: 089 / 903 66 99 oder mail@gospelartstudio.de Gospel Art Studio, Am Kiesgrund 2, Feldkirchen.

Wie ist das Stück entstanden und aufgebaut?

Es war mir wichtig, als erstes den historischen Hintergrund hervorzuheben. 16 Tage vor der Flugblattverteilung hatte die 6. Armee in Stalingrad kapituliert. Die jungen Studenten, die sich in der Weißen Rose zusammengefunden hatten, waren zutiefst erschüttert, dass Hunderttausende junger Männer sinnlos und verantwortungslos in den Tod getrieben worden waren, wie sie im letzten Flugblatt schrieben. An dem Abend des 18. Februars 1943, der Tag, an dem sie die Flugblätter verteilt hatten und festgenommen worden waren, hielt Josef Goebbels seine berüchtigte Rede im Berliner Sportpalast vor Tausenden von Zuschauern, die ihm auf die Frage „Wollt ihr den totalen Krieg?“ begeistert zujubelten.

In Ihrem Stück erzählt eine weitere mutige Frau, die Widerstandskämpferin Else Gebel, die sich mit Sophie Scholl eine Zelle teilte, von den letzten Tagen.

Ja, sie gibt uns als Sophies Zellennachbarin Einblick in Sophies persönliche Gedanken und Gefühle, angesichts der lebensbedrohlichen Situation, in der sie sich befand. Abschließend wird dem Zuschauer noch einmal die Auswirkung der Flugblätter der Weißen Rose zusammenfassend vermittelt. Natürlich sind Hans und Sophie die bekanntesten Mitglieder der Weißen Rose, aber es gab noch weitere Mitglieder, die ihren Einsatz ebenfalls mit dem Leben bezahlt haben.

Folgen den Aufführungen im Gospel Art Studio weitere Termine?

Wir planen, dieses Stück verschiedenen Kirchen, Gemeinden sowie Schulen, insbesondere Namensträger-Schulen, anzubieten, und freuen uns über Einladungen.

