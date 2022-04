Endlich Entlastung für Feldkirchen? Trasse für Südumfahrung vorgestellt

Von: Bert Brosch

Am Horizont sieht man den Turm der Messe (l.), nicht weit davon entfernt würde die Umfahrung beginnen. Ob allerdings die Landwirte bereit sind, Äcker dafür zu verkaufen, das weiß noch keiner. © Bert Brosch

Die Verkehrsentlastung naht: Eine Trasse für eine Südumfahrung von Feldkirchen steht. Doch bislang hat die Gemeinde keine Gespräche mit Grundbesitzern geführt.

Feldkirchen – Vor zehn Jahren hat der Gemeinderat eine „Südumfahrung“ erstmals im Zusammenhang mit einer möglichen Ikea-Ansiedelung diskutiert. Weil das Möbelhaus nie nach Feldkirchen kam, schlummerten die Pläne für die Umfahrung seither in einer Schublade im Rathaus. Doch jetzt liegen sie wieder auf dem Tisch. Der Gemeinderat hat sich gar auf eine bevorzugte Trasse verständigt. Mit den Grundstücksbesitzern hat aber noch niemand geredet.

Das Ziel damals wie heute ist, dass Autofahrer aus München oder Messebesucher nicht über die Münchner Straße ins Zentrum von Feldkirchen fahren, sondern südlich der A 94 bis zum Kreisel an der B 471 geleitet werden. Besonders offensichtlich wird das Problem bei größeren Messen, speziell bei der „Bauma“, dann geht in und um Feldkirchen über Wochen auf den Straßen fast nichts mehr vorwärts. Das nächste Mal dürfte das Ende Oktober der Fall sein, wenn die größte Bau-Messe der Welt wieder in Riem gastiert.

Bis 2035 von 12 500 Autos und 260 Lastwagen am Tag

Eine Südumfahrung verheißt Entlastung für die verkehrsgeschundene Gemeinde. Im November 2021 stellte Helmuth Ammerl vom Büro Obermeyer Infrastruktur eine Verkehrsuntersuchung zur Südumfahrung vor. Damals beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, die nächsten Schritte einzuleiten, um zeitnah in die Planung der Umfahrung einzusteigen. Nun stellte Ammerl die aktualisierten Planungen und Untersuchungen vor: Demnach kann die Südumfahrung Straßenabschnitte in Feldkirchen sowie Abschnitte der A 94 und A 99 entlasten und bündelt die Verkehrsbeziehungen von Haar und Vaterstetten kommend Richtung Messegelände und A 94. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt könnte laut Ammerl die Südumfahrung daher als Kreisstraße gewidmet werden. Die M 18 (Hohenlinder Straße) und M 1 könnten so innerorts zu Ortsstraßen umfunktioniert werden.

Ammerl geht bei der Verkehrsbelastung bis 2035 von 12 500 Autos und 260 Lastwagen am Tag aus. Zu berücksichtigen seien beim Neubau der Anschluss an die Münchner Straße und die zukünftige Brücke zur Multifunktionsfläche der Messe. Daher sollte die Umfahrung nicht geradlinig sein, sondern geschwungen.

Zahlt der Landkreis mit?

Vier mögliche Trassenvarianten mit unterschiedlichen Längen und Streckenführungen stellte Ammerl vor. Anfangspunkt ist jeweils die Münchner Straße kurz vor der Überführung der A 94, der Endpunkt immer der Kreisel an der B 471. Die von Ammerl favorisierte Variante ist 1600 Meter lang, rückt vom Wald im Süden ab, hat große Flächen für Baugebiete im Norden, der Anschluss an die Brücke über die A 94 sei einfacher. „Aber“, betonte Ammerl, „es geht nicht nur um die Südumfahrung, zeitgleich muss die Gemeinde die Hauptkreuzung im Ort zwischen B471 und Münchner Straße deutlich verändern, etwa mit Tempo 30-Zonen. Damit die Fahrzeuge auch wirklich auf die Südumfahrung ausweichen.“

Mit großer Mehrheit entschied sich der Bauausschuss für die diese Variante. Allerdings hat die Gemeinde noch keine Gespräche mit Grundstücksbesitzern geführt, ob diese überhaupt bereit wären Flächen zu verkaufen. Das soll nun rasch in Angriff genommen werden, ebenso will man mögliche Zuschüsse des Freistaats prüfen und checken, ob es ein „öffentliches Interesse“ an der Südumfahrung gibt, und diese so zu einer Kreisstraße. Der nette Nebeneffekt: Der Landkreis würde deutlich mitzahlen.

