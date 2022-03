Gegenwind für Lidl-Pläne: „Für uns kommt das überraschend“

Von: Bert Brosch

Entsteht hier ein neuer Supermarkt? In Verlängerung der Olympiastraße (l.) und des Kreisverkehrs möchte Lidl auf dem Acker einen Discounter und Drogeriemarkt bauen. © bb

Einen Supermarkt mit 1200 Quadratmetern will Lidl in Feldkirchen bauen, dazu einen Drogeriemarkt. Bei den Gemeinderäten kamen die Pläne nicht gut an.

Feldkirchen – Gegenüber der Einfahrt Olympiastraße möchte der Discounter Lidl einen Markt mit 1200 Quadratmetern Fläche und 94 Stellplätzen bauen, daneben einen Drogerie-Markt. Im Bauausschuss stießen die Pläne auf Ablehnung.

Katharina Ferrien und Philipp Klausmann vom Lidl-Konzern stellten die Pläne des Unternehmens vor. Demnach soll östlich der Münchner Straße und in Verlängerung des Kreisverkehrs an der Olympiastraße ein Markt entstehen. „Feldkirchen hat rund 8000 Einwohner, das passt aus unserer Sicht für einen Einkaufsmarkt mit 1200 Quadratmeter Fläche und 94 Stellplätzen“, sagte Klausmann. Daneben würde ideal ein Drogerie-Markt mit 799 Quadratmetern und 50 Stellplätzen passen. Laut Ferrien würde der Markt über den bislang toten Ast des Kreisverkehrs erschlossen, „der parallel verlaufende Feldweg zum Landschaftsbaubetrieb May bliebe dabei erhalten“. Das Unternehmen rechnet täglich mit im Schnitt mit 1500 Kunden, so Klausmann, „dazu kommen wohl noch Menschen von der Messe und aus Riem“.

Seit 15 Jahren Ringen um Supermarkt im Süden des Ortes

Wie Bürgermeister Andreas Janson (UWV) erklärte, bemühe sich die Gemeinde seit 15 Jahren, im Süden des Ortes einen Supermarkt anzusiedeln. „Das haben schon die Bürgermeister Baumann und van der Weck vergeblich versucht. Die Grundstücksbesitzer konnten sich aber nie einigen“, sagte Janson. Jetzt sei es doch geglückt und Lidl habe große Teile der Grundstücke südöstlich der Münchner Straße bis zur A 94 gekauft.

Stefan Seiffert (CSU) war allerdings sauer wegen der vorgestellten Pläne. „Wir hatten erst kürzlich abgelehnt, dass dort Gewerbe hinsoll. Jetzt bekommen wir wieder einmal ein Konzept präsentiert, über das wir ganz schnell entscheiden sollen.“ Es wäre schön, wenn der Gemeinderat über Pläne von Investoren im Vorfeld informiert werden würde, „nicht immer erst dann, wenn es entschieden werden soll“. Außerdem sieht er es kritisch, dass so ein Markt in den Außenbereich soll, der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum habe gerade festgestellt, wie wichtig die innerörtliche Entwicklung sei.

Auch Herbert Vanvolsem (CSU) argumentierte klar gegen die Pläne. „Genau dort wollen wir doch unsere Südumfahrung platzieren. Dann fällt plötzlich ein Investor vom Himmel und wir sollen dessen Plänen zustimmen.“ Für Brigitte Pfaffinger (SPD) ist der geplante Standort „der letzte Acker, die letzte grüne Wiese im Ort. Für so einen Modul-Baukörper gebe ich meine Stimme nie her.“ Auch Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) lehnte die Pläne ab, „wir haben drei Ortseingänge von Feldkirchen zugebollert mit Gewerbe – hier ist noch Acker und kein Siedlungsbrei, das soll auch so bleiben.“ Daniel Golibrzuch (UWV) findet den Standort hingegen nicht unattraktiv, „für das große Wohngebiet gibt’s doch dort sonst nichts. Aber für uns kommt das überraschend, wir sind noch nicht so weit.“ Janson versuchte die Situation zu retten: „Nicht jeder hat ein Auto und das wäre ein Lebensmittelmarkt in Ortsnähe.“ Ende März treffe sich der Gemeinderats zur Klausur, „da werden wir über das Thema grundlegend und intensiv diskutieren“. BERT BROSCH