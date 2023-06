Haltestellen und Abfahrtszeiten: CSU will Busfahren attraktiver machen

Von: Bert Brosch

Beengt: Die Haltestelle vor dem Anwesen Aschheimer Straße 5 soll laut CSU verlegt werden. Auf dem dortigen Gehweg fahren nämlich auch Radfahrer. Eine potenzielle Gefahr für aussteigende Fahrgäste. © bb

Mit drei Ansätzen will die CSU in Feldkirchen das Busfahren attraktiver machen. Sie will eine neue Haltestelle bauen, eine andere verlegen und Abfahrtszeiten optimieren.

Feldkirchen – Drei Anträge zum Busverkehr hat die CSU im Gemeinderat gestellt. Sie fordert, einen neuen Bushalt gegenüber des Rathauses, einen Halt in der Aschheimer Straße in Richtung Süden zu verlegen und die Abfahrtszeiten der Linien 262 und 459 zu verändern.

Mit ihren Anträgen will die CSU die Attraktivität des ÖPNV in Feldkirchen erhöhen. Die Fraktion bemängelt, dass es für die Regionalbuslinien 262 und 459 keine Haltestelle gibt am Rathaus in der Hohenlindner Straße Richtung Osten. Die Haltestelle „Rathaus“ in der Emeranstraße am Maibaumplatz ist nur für die Linien 230 und 234 in Richtung Bahnhof bestimmt und wird noch von der Linie 263 vom Bahnhof kommend Richtung Heimstetten benutzt. Ein Halt der Linien 262 und 459 am Rathaus wäre sinnvoll und notwendig, so die CSU, auch wegen der Umsteigemöglichkeit zur Linie 230. Ein neuer Halt würde noch wichtiger werden, falls die Linie 234 zur Entlastung des Verkehrs am Bahnhof von der Südseite auf die Nordseite des Bahnhofs verlegt wird. Dann hält die Linie 234 bei der Weiterfahrt zur Messestadt nicht mehr am Rathaus, sondern biegt von der Aschheimer Straße unmittelbar in die Münchner Straße ab. Die Verwaltung schlägt im Rahmen des barrierefreien Ausbaus aller Bushaltestellen eine Haltestelle neben der Einfahrt zum evangelischen Kinderheim vor. So würden die wenigen Parkbuchten in der Hohenlinder Straße nicht angetastet.

Radfahrer fahren an Haltestelle vorbei

Mehrere Gemeinderäte bemängelten den Standort-Vorschlag als „zu gefährlich“, zudem müsste man drei Bäume fällen. „Es geht nur darum, dass wir entscheiden, ob der Antrag überhaupt von der Verwaltung bearbeitet wird“, bremste Bürgermeister Andreas Janson (UWV) die hitzige Diskussion. „Dann wird sich die Verwaltung mit dem MVV und mit der Polizei inhaltlich mit dem Antrag beschäftigen.“

Im zweiten CSU-Antrag ging es um die Haltestelle vor dem gemeindeeigenen Anwesen Aschheimer Straße 5, die räumlich recht beengt ist. Der Gehweg ist nur etwa 2,20 Meter breit, so gebe es keine Möglichkeit zur Errichtung eines Bushäuschens. Zudem dürfen dort auch Fahrradfahrer auf dem Trottoir fahren. Der Antrag lautete daher, die barrierefrei ausgebaute Haltestelle „Zeppelinstraße/Fahrtrichtung Süden“ vor dem gemeindeeigenen Anwesen Aschheimer Straße 7 zu errichten. Dort sei mit der Ausfahrt der Alten Post der Gehweg ausreichend breit für ein Wartehäuschen.

Gemeinde geht auf MVG zu

Beim dritten Antrag kritisiert die CSU die zu kurz aufeinander folgenden Abfahrtszeiten der Linien 262 und 459 an den Haltestellen Hohenlindner Straße und Fasanweg. Zum Teil verkehre über 16 Minuten lang gar kein Bus, aber zwei Minuten später bereits der nächste. Das sei für den Fahrgast unattraktiv. Der Wunsch ist daher ein durchgängiger Zehnminutenverkehr. Janson bemerkte, dass der Bustakt auf die S-Bahnen abgestimmt ist, deshalb vermutlich nicht verändert werden könne.

Alle drei Anträge nahm der Gemeinderat einstimmig an. Die Verwaltung bespricht sich nun mit dem MVV und legt dem Gemeinderat die Ergebnisse vor.

