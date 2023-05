Spielplatz für Vierbeiner: Neue Hundewiese kostet 52.000 Euro

Von Bert Brosch schließen

Die Gemeinde Feldkirchen plant eine Hundewiese. Nun steht auch fest, wo der Spielplatz für Vierbeiner entstehen soll.

Feldkirchen – Seit Jahren gibt es im Feldkirchner Gemeinderat immer wieder den Antrag auf eine Hundewiese. Jetzt schlug die Verwaltung ein Grundstück im Zentrum an der Oberndorfer Straße vor, das aber auf große Ablehnung stieß. Die Mehrheit will eine Wiese hinter dem abgebrannten „Trachten Moser“.

Im Juni 2022 hatte der Gemeinderat beschlossen, in Feldkirchen eine Hundewiese anzulegen. „Wir haben uns mehrere Gemeindegrundstücke angesehen und uns für das an der Oberndorfer Straße entschieden“, sagte Bürgermeister Andreas Janson (UWV). Die Verwaltung hat sich Angebote für den vorgesehenen Zaun eingeholt. Für Pflegearbeiten auf dem Grundstück ist ein breiteres Tor für Fahrzeuge geplant. Mindestens vier Bänke werden untergebracht, an den Zugängen wird jeweils eine Hundekotstation mit Mülleimer aufgestellt. Zudem hat man Spielmöglichkeiten für Hunde ausgesucht. Insgesamt würde die Hudnewiese rund 52 000 Euro kosten.

„So sparen wir Kosten“

Michael Schön (UWV) findet das vorgeschlagene Grundstück „absolut unpassend, so eine Hundewiese gehört an den Ortsrand, nicht ins Zentrum“. Er schlug die Wiese hinter dem abgebrannten „Trachten Moser“ vor. „Da hat die Gemeinde 5000 Quadratmeter gekauft, davon soll sie 1000 für die Hunde hergeben.“ Die teuren Spielgeräte sollte man nicht von einer Fachfirma, sondern vom Bauhof aufstellen lassen, „die werfen da ein paar Baumstämme hin oder graben sie ein, so sparen wir Kosten“, sagte Schön. Wolfgang Kellerer (CSU) fragte, wer sich um die Wiese kümmern werde, vor allem um die Sauberkeit. „Wir können niemand zwingen einen Verein zu gründen“, sagte Janson, „da bleibt eigentlich nur der Bauhof übrig, der dafür aber keine Zeit hat – oder die Hundler organisieren sich so, ohne Verein.“ Anneliese Oettrich (UWV) konnte Kellerer beruhigen: Sie ist mit ihrem Hund häufig auf Hundewiesen unterwegs, „und da ist es nirgends dreckig, die Hundebesitzer achten schon selbst auf Sauberkeit.“

Mit 18 Stimmen erhielt die Fläche an der Hohenlindner Straße hinter dem Trachten Moser eine klare Mehrheit. Nun wird die Verwaltung laut Bürgermeister Janson die genauen Kosten für die Hundeweise eruieren.

