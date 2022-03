Investor von umstrittenem Pflegeheim: „Die Vorwürfe haben mir wehgetan“

Von: Bert Brosch

Der neu gestaltete Eingangsbereich des Seniorenheims zur Münchner Straße hin. © Visualisierung: BauArt Architekten

Mit drei Partnern plant Investor Michael Schamberger ein Seniorenheim in Feldkirchen. Ein umstrittenes Vorhaben. Im Interview äußert er sich zu den Vorwürfen.

Feldkirchen – Es ist ein Bauvorhaben, das im Ort auf Widerstand trifft: Im August 2021 hat der gebürtige Feldkirchner Michael Schamberger (52) seine Pläne für ein Seniorenwohnheim öffentlich gemacht. Mit drei Partnern hat er das Grundstück an der Münchner Straße 22 gekauft, sie fanden einen Architekten, dazu einen Betreiber. Den Gegnern des Projekts, vornehmlich Anwohner, ihren Argumenten und Gerüchten hat der Münchner Merkur in mehreren Artikeln viel Platz gegeben. Vor der Info-Veranstaltung der Gemeinde zum Seniorenheim am morgigen Samstag (11 Uhr) in der Mehrzweckhalle, äußert sich Investor Schamberger im Interview zu den Vorwürfen rund um das Bauvorhaben.

Herr Schamberger, Ihre Gegner rücken Sie und Ihre Partner in ein negatives Licht, Sie selbst und der „Victors Group“-Chef Hartmut Ostermann seien für die Gemeinde keine seriösen Partner.

Genau diese Vorwürfe haben mir wehgetan. Ich habe mein Leben lang immer hart gearbeitet, meist mit viel, auch mal mit weniger Erfolg. Hier geht es mir um ein Seniorenheim für Feldkirchen, weil ich zahlreiche ältere Tanten und Onkels am Ort habe. Ganz bestimmt geht es mir nicht ums Geld – davon habe ich genug. Ich finde es wirklich schade und gemein, dass die Gegner unseres Konzeptes so tief im Dreck wühlen, Tausende Flugblätter verteilen mit Unwahrheiten. Mir liegt was an Feldkirchen, darum will ich das Seniorenheim bauen.

Weil Sie gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Janson in die Schule gegangen sind, sich also lange kennen, werfen Ihnen die Kritiker vor, der Rathauschef und Sie hätten schon Absprachen getroffen, ohne dass der maßgebliche Gemeinderat dies getan hätte.

Michael Schamberger (52), Investor aus Feldkirchen. © Bert Brosch

Ich kenne den Andi Janson ewig, aber wir hatten Jahrzehnte keinerlei Kontakt. Dass wir uns kennen, macht das Projekt doch eher schwieriger für uns, weil der Gemeinderat zustimmen muss. Das Grundstück habe ich gemeinsam mit drei Partnern – Jürgen Seeber, Joachim Hauser und Sabina Frohwitter – für 8,5 Millionen Euro gekauft, da war Janson noch lange kein Bürgermeister. Frohwitter und ich hatten beide das gleiche Schicksal, dass wir enge Angehörige pflegen mussten und es hier am Ort kein Altersheim oder Pflegeheim gibt. Daher ist mir das Seniorenwohnheim eine echte Herzensangelegenheit.

Gab oder gibt es denn Absprachen mit Janson?

Nein, absolut keine! Wir haben unser Konzept Bürgermeister Janson vorgestellt, der zeigte sich begeistert, weil seit Jahrzehnten eine Senioreneinrichtung im Ort fehlt. Wir fanden mit Architekt Klaus Geiwanger einen, der viele Seniorenheime geplant und gebaut hat. Der mögliche Betreiber, die „Victors Group“ aus dem Saarland, legte uns das beste Konzept vor – wir haben dazu insgesamt zehn Betreiber angeschrieben.

Sie haben schon viel Geld ausgegeben, ohne zu wissen, ob das Seniorenwohnheim genehmigt wird.

Das ist richtig, aber das geschah alles in kleinen Schritten. Nachdem wir das Grundstück gekauft hatten, entwickelten wir ein Gesamt-Konzept, bestehend aus dem Seniorenheim, dem Betreiber und den Unterkünften für das Personal. Wir rechnen hier mit 120 Mitarbeitern, davon zehn Auszubildende. Die Pläne legten wir mehrfach dem Bauausschuss vor, diskutierten, änderten, gingen auf alle Wünsche ein, legten es dem Landratsamt vor. Überall stießen wir auf große Zustimmung, dann präsentierten wir es der Öffentlichkeit und müssen leider mit vielen Verleumdungen, Halbwahrheiten und Falschaussagen leben.

Umstrittener Standort: Links das Grundstück, auf dem das Seniorenheim entstehen soll. Aktuell ist das Haus mit 52 ukrainischen Flüchtlingen belegt. Auf der anderen Straßenseite soll ein Haus für 75 Pflegekräfte gebaut werden © Bert Brosch

Dem möglichen Betreiber „Victors Group“ werfen die Kritiker vor, man würde mit den Mitarbeitern schlecht umgehen, zudem Personal aus Billiglohnländern akquirieren und hier schlecht bezahlen.

Wer möchte heute noch im Senioren- oder Pflegeheim arbeiten? Das sind doch nur noch Frauen aus Polen, Ungarn, Thailand, Vietnam oder Indien. Dorthin hat die „Victors Group“ gute Kontakte. Die Frauen werden hier ausgebildet und geschult, dazu bauen wir gegenüber des Seniorenheims ein Haus für 75 Pflegerinnen, mit Kindergarten, Zwei-Zimmer-Wohnungen und Appartements. Dass bei über 15 000 Mitarbeitern der „Victors Group“ auch welche unzufrieden sind, ist normal. Noch sind die Verträge mit „Victors“ nicht unterschrieben, wir könnten auch mit einem anderen Betreiber zusammenarbeiten.

Die Anwohner des Seniorenheims werfen Ihrem Konzept vor, das Haus sei viel zu groß, zu viele Zimmer, die zu klein sind, dazu erzeuge das Haus täglich viel Verkehr und Krach.

Zum einen hat Victors mehrfach betont, es gibt nur zwei Mal in der Woche Anlieferungen von Essen, Getränke und Wäsche. Wenn wir dort kein Seniorenheim bauen, dürften wir Supermarkt, Getränkemarkt oder Restaurant bauen – das würde erst Verkehr erzeugen. Das aktuelle Seniorenkonzept der Gemeinde spricht vom Bedarf von 100 Plätzen, wir bauen 130, dazu 60 Seniorenwohnungen. Wir müssen ja auch Feldkirchner aus Haar, Aschheim und Kirchheim zurückholen. Zudem ist das Haus nur zur Straße 13 Meter hoch als Lärmriegel, zur bisherigen Bebauung wird es doch terrassenförmig und niedriger. Ich hoffe, bei der Info-Veranstaltung viele Feldkirchner von unserem sehr guten Konzept überzeugen zu können.

