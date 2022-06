Ja zu neuer Hundewiese - Jetzt fehlt noch ein Standort

Von: Bert Brosch

Alternative Nummer 1: Als eine mögliche Hundewiese wurde die heutige Blühwiese hinter dem Gartenbauverein ins Spiel gebracht. Als weitere Option wurde die Fläche hinter dem Friedhof ins Spiel gebracht. © Bert Brosch

Der Feldkirchner Gemeinderat hat sich für eine Hundewiese ausgesprochen. Nun lässt er passende Grundstücke prüfen. Doch braucht es einen Ansprechpartner?

Feldkirchen – Viele Hunde im Ort, aber keinerlei Flächen, auf denen diese frei laufen dürfen – das ist ein Problem, findet die Feldkirchner SPD und regte eine Hundewiese an. Der Gemeinderat stimmte nun dafür, doch keiner hatte eine Lösung parat, wo diese Wiese sein könnte.

Für Christian Wilhelm (SPD) gibt es das Problem – viele Hunde, keine Flächen für sie – schon lange. „Normale Grasflächen im Ort sind für Hunde gesperrt, auf Blühwiesen sollen sie auch nicht gehen“, sagte er und forderte: „Die Hundebesitzer zahlen alle Hundesteuer, da kann die Gemeinde auch etwas tun.“ Die Kommune solle daher eine Fläche zur Verfügung stellen, diese einzäunen, ein paar Sitzgelegenheiten zur Verfügung stellen. Mögliche Standorte hatte Wilhelm auch schon im Kopf: die Wiese hinter dem Friedhof oder die heutige Blühwiese beim Gartenbauverein, „die wird ja leider eh’ von vielen Hundebesitzern missbraucht“.

Oft diskutiert, aber es gibt ein Problem

Bürgermeister Andreas Janson (UWV) stimmte Wilhelm auch als Nicht-Hundebesitzer gerne zu, „Das Thema hatten wir zudem schon oft diskutiert. Das Problem ist einfach: Wo?“ Brigitte Pfaffinger (SPD), selbst Hundehalterin, ist kürzlich durch den Landkreis gefahren und hat sich zahlreiche Hundewiesen angeschaut. „Da gibt es ganz spartanische, nur ein Zaun um eine Wiese, bis hin zu fast luxuriös ausgestatteten, etwa mit einem eigenen Wasserlauf.“ Die Feldkirchner Hundehalter wollten derweil einfach nur eine Wiese mit Zaun und Sitzgelegenheiten und die Gemeinde sollte die Fläche ab und an mähen. „Vielleicht könnten die Hundebesitzer auch einen Verein gründen“, sagte Pfaffinger. Sie rechnet mit Gesamtkosten von höchstens 25 000 Euro. „Es müssten ja nicht gleich 80 000 Euro wie in Aschheim sein.“

Daniel Golibrzuch (UWV), auch er hat zwei Hunde, sieht das Thema eher skeptisch. Man dürfe die Pflege der Fläche nicht unterschätzen. „Wer kümmert sich um die Hundehaufen und generell um die Sauberkeit auf dem Platz? Was passiert, wenn sich zwei Hunde beißen oder ein Mensch gebissen wird, wer haftet dann?“ Von der Wiese hinter dem Friedhof hält Golibrzuch zudem nichts, „da sehe ich doch Probleme bei Beerdigungen“. Er schlug eine Fläche am Dornacher Feld vor, hier gebe es schon auf einer Seite einen Zaun.

„Für die Sauberkeit und den Ablauf sind die Hundebesitzer zuständig“

Stefan Seiffert (CSU) ist dagegen, eine Blühwiese in eine Hundefläche umzuwandeln. „Für mich kommt so etwas nur in Frage, wenn zuvor ein Verein gegründet wird, damit die Gemeinde einen klaren Ansprechpartner hat.“ Eine Idee, von der Verena Claudi (SPD) nichts hält. „Das sind so viele Regularien, regelmäßige Treffen, ein Vorstand – wir wollen doch nur unsere Hunde rennen lassen.“ Golibrzuch sah das alles pragmatisch: „Für die Sauberkeit und den Ablauf sind die Hundebesitzer zuständig, nicht die Kommune.“ Martin Obergroßberger (CSU) konnte nicht verstehen, dass man sich bereits Gedanken über Details mache. „Wir haben doch gar keine Fläche dafür, zuerst brauchen wir die.“

Mit 9:6 stimmte der Gemeinderat letztlich dafür, dass die Verwaltung passende Grundstücke prüfen und erste Einzelheiten ausarbeiten soll.

