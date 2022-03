Jeder Kreidestrich eine Kippe: Feldkirchner sammeln Müll ihrer Mitbürger auf

Von: Bert Brosch

Teilen

Mit Greifzangen, Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet sammelten Familien, Pärchen und Co. den ganzen Tag über Abfall im Ort ein, den andere achtlos weggeworfen haben. © Bert Brosch

Beim Ramadama haben Feldkirchner Müll und Zigarettenstummel aufgesammelt. Abfall, den andere haben liegen lassen.

Feldkirchen – Frühjahrsputz in Feldkirchen: Gemeinsam haben die Umweltgruppe, die Ortsgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) und das Umweltamt der Gemeinde ein Ramadama organisiert. Das Ergebnis: ein Anhänger voll Müllsäcke und Tausende Zigarettenkippen.

Ab 10 Uhr trafen Familien, Pärchen, Großeltern mit ihren Enkeln, acht Mädchen vom Kinderheim und auch eine große Abordnung von ukrainischen Flüchtlingen aus der Münchner Straße 22 nach und nach auf dem Maibaumplatz ein. Insgesamt 39 Sammelzangen hatte die Gemeinde bereitgestellt, dazu Müllsäcke, Handschuhe und große Einweg-Gläser für die Kippen sowie farbige Kreide. Die war dafür gedacht, die Fundorte der Zigarettenstummel, speziell rund um die Bushaltestelle, mit einem bunten Strich zu markieren. „Dass man mal sieht, wie viele Kippen achtlos weggeworfen werden“, erklärte Karin Feiler von der Umweltgruppe, die das Ramadama mit Kerstin Mohing von der kfd und Michael Reiprich vom Umweltamt auf die Beine gestellt hat. Letztere verteilte Müsli- und Energieriegel, „leider dürfen wir wegen Corona ja noch immer keine Brotzeit als Dankeschön ausgeben“.

Tausende Zigaretten-Kippen präsentierte Kerstin Mohing (r.) von der kfd-Ortsgruppe als Zwischenergebnis. © Bert Brosch

Eifrig machten sich die Sammler auf den Weg rund ums Rathaus und den Bahnhof, aber auch entlang der Hohenlindner Straße bis zum Ortsrand, rechts und links der Münchner Straße, im Dornacher Feld oder an der Seestraße und am „Fidsche“ waren Müllsammler zu sehen. Ihre Ergebnisse füllten am Nachmittag einen kleinen Anhänger, alle Gläser und mehrere Tüten waren randvoll mit Kippen. „Außergewöhnliche Funde waren eine original verpackte Tiefkühlpizza sowie eine nagelneue Druckerpatrone“, berichtete Feiler. Für ihr Engagement überreichte Bürgermeister Andreas Janson (UWF) ihr eine große Schachtel Schokolade.

Im Oktober plant die Umweltgruppe erneut ein Ramadama und freut sich, wenn sich ein Freundeskreis, Verein, eine Nachbarschaft, Großfamilie, Jugendgruppe oder Kollegenkreis für die Betreuung des Organisationsstandes anbietet.

Weitere Nachrichten aus Feldkirchen und dem Landkreis München finden Sie hier.