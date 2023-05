Feldkirchen: Kein Platz für ein Windrad

Gemeinde setzt auf PV, Geothermie und Wind-Beteiligung

Feldkirchen – Die Klimaziele sind gesteckt, jetzt sucht die Gemeinde Feldkirchen ihren Weg zur Umsetzung und tut sich bei der Windkraft schwer.

Feldkirchen - Aktuell hat jeder Feldkirchner einen jährlichen CO2-Verbrauch von 8,7 Tonnen. Bis zum Jahr 2030 soll der CO2-Verbrauch landkreisweit auf sechs Tonnen reduziert werden. Bis 2035 will Feldkirchen Treibhausgas-Neutralität erreichen, bei Wärme und Strom, der Straßenverkehr ist dabei ausgenommen. Und bis 2040 soll Feldkirchen, ebenso wie ganz Bayern, klimaneutral sein.

Neue Geothermie-Bohrung sowie Photovoltaik auf Feldern und Dächern

Die Gemeinde setzt auf den Ausbau von die Geothermie und Photovoltaik. „Wir werden hoffentlich rasch die dritte und vierte Bohrung bei der AFK Geothermie beschließen, dann könnten wir bis 2030 deutlich über 30 Prozent der Wärme im Ort damit erzeugen“, führte Umweltberaterin Carolin Mickel gemeinsam mit ihrem Kollegen Michael Reiprich vor dem Gemeinderat aus. Für Freiflächen-PV sehen sie auf den Äckern rund um Feldkirchen ein Potenzial von 246 Hektar: bis zum Jahr 2030 sollten zehn Hektar mit PV bestückt sein, bis 2040 dann 41 Hektar inklusive Agri-PV-Anlagen, bei denen unter den Modulen noch Landwirtschaft möglich ist.

„Bei den Dächern haben wir im Moment 14 000 Quadratmeter mit PV-Anlagen belegt. Bis 2030 brauchen wir 50 000 Quadratmeter, bis 2040 müssen alle zur Verfügung stehenden 190 000 Quadratmeter voll sein“, sagte Reiprich.

Für Windkraftanlagen findet sich in der kleinen Gemeinde kein Platz

Windräder wird es in Feldkirchen nicht geben. Der Ort sei zu klein, so Reiprich, die nötigen Abstände zur Wohnbebauung könnten nicht eingehalten werden. Und dort, wo Potenzial wäre, zwischen Oberndorfer und Münchner Straße, soll die Südumfahrung gebaut werden. Am zweiten möglichen Standort, südlich der Kreisstraße M1, plane die Autobahndirektion einen Straßenbau. Feldkirchen könne sich aber andernorts – in Nachbargemeinden oder in der Ostsee – an Windkraftanlagen beteiligen, sagte Reiprich.

Kosten lassen sich noch nicht beziffern

Stefan Seiffert (CSU) fragte nach den Kosten für PV-Anlagen, Geothermie und Windkraftbeteiligungen: „Wir brauchen doch Zahlen, bevor wir Ziele beschließen.“ Dem schloss sich CSU-Kollege Herbert Vanvolsem an: „Wer soll Tausende Quadratmeter PV-Anlagen bezahlen?“ Ohne konkrete Kosten könne er nicht zustimmen. Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) hält eine ambitionierte Zielsetzung für richtig, „da müssen wir uns eben intensiv um Kooperationen mit den Nachbarn kümmern, bei der Geothermie, bei Wind und bei PV – das tun ja schon viele Gemeinden im Landkreis.“ Bürgermeister Andreas Janson (UWV) sagte, viele Kosten könne man heute noch nicht beziffern. „Bei den Geothermie-Bohrungen gehen wir von bis zu 130 Millionen Euro aus, verteilt auf drei Gemeinden.“ Bei einer Windrad-Beteiligung sei die Summe bisher völlig unklar.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat Treibhausgas-Neutralität bis 2040. Über die Umsetzung wird wohl noch oft diskutiert werden.

