Keine Lösung, aber viele Ansätze: Hier ist es in Feldkirchen besonders gefährlich für Radfahrer

Von: Bert Brosch

Ein großes Ärgernis für alle Radler: die Brücke über die Autobahn an der neuen B 471. Viel zu hohe Randsteine, Radfahrer müssen die Straße kreuzen und stehen dann vor einem Gehweg. © Bert Brosch

Die Devise war klar: „Wir wollen, dass Radfahren sicherer wird“, sagte der Bürgermeister. Und so tourte eine Gruppe durch Feldkirchen zu neuralgischen Punkten.

Feldkirchen – Wo hakt’s beim Radverkehr in Feldkirchen? Was gibt’s zu verbessern? Fragen, denen die Gemeinde nun nachgegangen ist. 15 Radfahrer trafen sich mit Bürgermeister Andreas Janson (UWV), dem gemeindlichen Radbeauftragten Michael Reiprich und Verkehrsplaner Andreas Bergmann, um durch den Ort zu radeln, sich kritische Punkte anzuschauen und anschließend über das Radverkehrskonzept zu sprechen. „Die“ Lösung gibt es zwar nicht, aber viele kleine Lösungsansätze.

Seit Jahren herrscht im Gemeinderat wie auch bei den Bürgern Einigkeit darüber, dass es in Feldkirchen keinen großen Spaß macht zu Radeln, zum Teil sogar sehr gefährlich ist. „Wir müssen und wir wollen was tun, dass Radfahren im Ort schöner, besser und sicherer wird“, begrüßte Janson die Bürger im Ratssaal. Der erste Schritt sei die beantragte Mitgliedschaft im „Arbeitskreis fahrradfreundlicher Kommunen“ (AGFK) gewesen. „Als nächstes haben wir gemeinsam mit dem Planungsbüro „Stadt, Land, Verkehr“, deren Vertreter Andreas Bergmann heute hier ist, eine schriftliche Bürgerbefragung durchgeführt“, so Janson. Den dritten Schritt markierte der Bürger-Workshop, wo alle Interessenten neuralgische Punkte abradeln und Vorschläge machen konnten.

„Viele haben aber Angst, auf der Straße zu fahren“

Verkehrsplaner Bergmann erläuterte, dass es neben dem kritischsten Punkt in der Ortsmitte, der Kreuzung zwischen B 471 und der Münchner Straße, noch zahlreiche weitere Probleme gibt: entweder gar keine Radwege, oder es gibt welche, die aber verkehrsrechtlich nicht als Radweg zu werten seien. Radler müssten sich den Gehweg mit Fußgängern, Senioren und Kinderwagen teilen, führen direkt an Haus- und Geschäftseingängen oder Ausfahrten vorbei. „Viele haben aber Angst, auf der Straße zu fahren“, sagte Bergmann. Rote Fahrstreifen oder Markierungen für Radler seien in Bayern im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht erwünscht, zudem nur zulässig an starken Gefahrenpunkten und wenn die Straße mindestens sieben Meter breit ist. „Da gibt es nicht viele in Feldkirchen.“

Bergmann schlug daher vor, wo immer es geht, Tempo 30 einzuführen. „Das haben wir auf fast allen Ortsstraßen mittlerweile gemacht“, sagte Janson. Weiter nannte Bergmann viele Schilder im Ortsgebiet „Radfahrer auf der Straße erlaubt“. Das erhöhe die Akzeptanz und Rücksichtnahme. „Sehr gut sind auch Radstraßen, zudem an allen nur erdenklichen Kreuzungen ’rechts vor links’, das bremst ab. Vor allem brauchen wir mehr gegenseitige Rücksichtnahme, zwischen Autos und Radlern, aber auch Radler mit Fußgängern“, sagte Bergmann.

Was muss verbessert werden? An die Pinnwand hefteten die Bürger ihre Anregungen. © Bert Brosch

Simone Kister-Betz ist leidenschaftliche Rennradlerin. „Auf dem Radweg fahre ich aber nur, wenn der sehr gut ausgebaut ist, sonst gehen meine Reifen kaputt. Und wenn ich auf der Straße fahre, dann in der Mitte, dann nehmen die Autos mehr Rücksicht.“ Eine andere Frau forderte Tempo 30 auf allen Straßen in Feldkirchen. „Das geht wegen der Bundesstraße nicht“, sagte Bergmann.

Norbert Steinmeier vom Bund Naturschutz ärgert sich über die B 471, die von Süden nach Feldkirchen führt: „Da gibt es einen Radweg mit sehr hohen Randsteinen, wo man nur schieben kann und plötzlich ist das ein Gehweg, das ist doch keine Planung.“ Laut Reiprich hat die Gemeinde dies im Vorfeld dem Straßenbauamt und der Autobahn GmbH mitgeteilt, „doch das interessierte die nicht“. Mehrere Bürger forderten eine Umgehungsstraße, um Verkehr aus dem Zentrum rauszuhalten. Janson: „Unser großes Ziel ist diese Umfahrung, wir sind da intensiv dahinter, dann könnten wir die Münchner und Hohenlindner Straße zu Ortsstraßen mit Tempo 30 zurückbauen.“

