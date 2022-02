Zu teuer, zu aufwendig: U2-Verlängerung lohnt sich wohl nicht

Von: Bert Brosch

Endstation Heimstetten? Daraus wird wohl nichts. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Eine Verlängerung der U2 bis nach Heimstetten ist äußerst unrealistisch. Weder ober- noch unterirdisch wäre die Trasse wohl wirtschaftlich.

Feldkirchen – Mit der U-Bahn von München über Feldkirchen bis nach Heimstetten? Daraus wird wohl nichts. Eine Verlängerung der U2 samt Anbindung an den Flughafen über die S-Bahn S2 wäre wohl zu teuer, die Realisierung zu aufwendig. Sowohl oberirdisch, als auch unterirdisch.

Anfang Februar präsentierten Verantwortliche des Landratsamts unter anderem Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson (UWV) ein Konzept zur Verlängerung der U2. Zu dessen Überraschung stammte die Präsentation aus dem Jahr 2016, schon damals wurde die Variante von der Messestadt, südlich der A 94 bis nach Feldkirchen untersucht. Angedacht war eine Linienführung entlang der M 1 bis nach Heimstetten und dort eine Verknüpfung mit der S2. Laut dieser Untersuchung aus 2016 würde die unterirdische U2-Trasse um zwei Stationen und 5,8 Kilometer verlängert werden. Fahrtzeit: rund sechs Minuten. Die Baukosten lagen damals, so die Prognose, bei 537 Millionen Euro, die jährlichen Betriebskosten bei 953 000 Euro. Eingesetzt würden „C2-Züge“ im Zehn-Minuten-Takt mit einer Kapazität von je 940 Personen.



Strecke bis zum REZ? „Das würde Sinn machen“

Das Ergebnis der Untersuchung war eindeutig: viel zu hohe Unterhaltungs- und Betriebskosten und zu wenig Fahrgäste, kalkuliert wurde mit täglich 7300 Personen, die würden mit lediglich acht Zügen befördert. „Es ist somit kein sinnvolles Verkehrsmittel für diese Strecke, wirtschaftlich ist es nicht sinnvoll, eine U-Bahnstrecke unterirdisch zu führen“, lautete das Fazit. Janson plädierte für eine Verlängerung der Strecke bis nach Kirchheim ins Einkaufszentrum „REZ“. „Das würde für mich Sinn machen“, erklärte er nun im Gemeinderat. Doch die Verantwortlichen lehnten auch dies ab, da jeder Kilometer U-Bahn-Tunnel rund 120 Millionen Euro koste – ohne Station. Auch die Wirtschaftlichkeit sei bei einer Verlängerung bis Kirchheim nicht positiver, man rechne dann mit 11 000 Fahrgästen oder zwölf Zügen am Tag. Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) hatte daher den Antrag gestellt, die Strecke noch einmal, aber oberirdisch zu untersuchen.



Sein Feldkirchner Amtskollege Janson hingegen kann sich eine oberirdische Trasse nicht vorstellen. Dabei müsse man von der Messe aus die A 94 und die B 471 überwinden, dann die A99, die Weißenfelder Straße und die M1, wandte er ein. Das seien immerhin fünf Brücken, die man bauen müsste. Komme noch die Südumfahrung dazu, wäre dies die sechste Brücke. Janson: „Das wird bestimmt nicht billiger als unterirdisch.“



Gemeinderat uneins

Christian Wilhelm (SPD) findet die Idee grundsätzlich nicht schlecht, „aber die Messe will die Anbindung an die S2 und den Flughafen, dann soll sie auch einen Batzen zahlen“. Stefan Seiffert (CSU) findet hingegen die unterirdische Variante reizvoll: „Jetzt ist da überall nur Acker, da könnte man gut die Röhre bauen. Wenn in einigen Jahren alles vollgebaut ist, geht das nicht mehr.“ Was er allerdings nicht nachvollziehen konnte: „Warum die mit den Zahlen von 2016 arbeiten.“ Das kritisierte auch Fraktionskollege Herbert Vanvolsem: „Das neue Gewerbe- und Wohngebiet in Parsdorf bringt garantiert viele Fahrgäste, da würde eine U-Bahn Sinn machen.“ Ohne Beschluss nahm der Gemeinderat die Ausführungen zur Kenntnis.

