Abriss und Neubau oder Sanierung

Legionellen im Kindergarten St. Jakob: „Bekommen Problem nicht in Griff“

Von: Sabina Brosch, Florian Prommer

Teilen

Hartnäckiger Keim-Befall: Im Kindergarten St. Jakob wurden immer wieder Legionellen gefunden. © sab

Von Bakterien in den Leitungen wird der Kindergarten St. Jakob heimgesucht. Und das schon seit Jahren. Das Problem liegt in den Totleitungen.

Feldkirchen – Das Wasser im Kindergarten St. Jakob in Feldkirchen ist mit Legionellen belastet – und das seit Jahren. „Wir bekommen das Problem nicht in den Griff“, berichtete Bürgermeister Andreas Janson (UWV) nun im Gemeinderat. Zudem seien an einem Wasserhahn zuletzt immer wieder Kolibakterien aufgetaucht, die sich aber nicht im Wasser befänden. Ein Gesundheitsrisiko für die Kinder besteht laut Gemeinde nicht. Dennoch sprach Bauamtsleiterin Dagmar Leiter von einem „desaströsen Zustand“ und wies die Gemeinderäte darauf hin, dass „täglich“ die Schließung drohe. Die Kommune arbeitet nun an einer langfristigen Lösung für das Keim-Problem.

In dem Kindergarten an der Zeppelinstraße betreuen 16 pädagogische Kräfte der Caritas derzeit 100 Kinder. Bei dem Haus handelt es sich um eines der ältesten Gebäude im Ort, seit 1973 ist hier der Kindergarten beheimatet. Das Haus ist immer wieder umgebaut worden, so Janson. Daher gebe es auch viele Totleitungen, in denen das Wasser stehe – und genau hier gedeihen die Keime. Ein externes Labor überprüft das Wasser regelmäßig für die Gemeinde, der das Gebäude gehört. „Wenn ein Grenzwert überschritten wird, gehen wir dagegen sofort vor“, teilt der Bürgermeister auf Merkur-Anfrage mit. So habe man die Leitungen mehrfach spülen und reinigen lassen. Doch auch diese „chemische Keule“, wie es Bauamtsleiterin Leiter bezeichnete, hat die Legionellen nicht nachhaltig beseitigen können.

Für Kinder besteht keine Gefahr

Für die Buben und Mädchen im Kindergarten St. Jakob besteht dennoch keine Gefahr, betont Janson. Auch schließen habe man die Einrichtung noch nicht schließen müssen. Das drohe akut erst, „wenn der Grenzwert aus dem Ruder läuft“.

Auch das Landratsamt kann besorgte Eltern beruhigen. Zwar ist dem Gesundheitsamt eine Überschreitung des „technischen Maßnahmenwerts für Legionellen“ (100 KbE/100 ml) bekannt, einen Hinweis auf ein Gesundheitsrisiko könne dieser Wert jedoch nicht direkt geben, teilt eine Landratsamt-Sprecherin auf Anfrage mit. Der „Gefahrenwert“ liege bei mehr als 10 000 KbE/100 ml und erfordere Sofortmaßnahmen wie Nutzungseinschränkungen. Der zuletzt gemessene Wert in St. Jakob betrug laut Landratsamt bei einer Kontrolle im Juni 2022 zwischen 200 und 400 KbE/100 ml.



Trotzdem will die Gemeinde die Bakterien im Wasser natürlich loswerden. Dafür sieht sie nur eine Lösung: eine komplette Erneuerung der Leitungen und die Eliminierung der Totleitungen, von denen man aber gar nicht genau wisse, wo die sich befinden, so Leiter. Das wird allerdings aufwendig – und kostspielig. Denn darüber hinaus brauche das Gebäude neue Türen und Bäder, auch die Heizungsventile in den Personalwohnungen müssten ausgetauscht werden. Die Bauamtsleiterin kalkuliert hierfür grob mit 648 000 Euro. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die sich mit der Beleuchtung, Kühlung und Lüftung sowie dem Wasserverbrauch befasst, liege ebenfalls noch nicht vor. „Das kommt alles noch hinzu“, sagte Leiter.

Abriss und Neubau oder Sanierung

Für die Gemeinderäte stellte sich daher die Frage: Abriss und Neubau oder Sanierung. Mit „von heute auf morgen platt machen“, wie es Herbert Vanvolsem (CSU) formulierte, konnte sich keiner anfreunden. Zumal das Gebäude auf ehemals jüdischem Grund stehe und einer der ersten evangelischen Kindergärten überhaupt war, darauf wies eine Bürgerin hin.

Als eine schnelle Lösung angesichts der Keime im Wasser können sich die Räte eine Containerlösung vorstellen. Diese würde mit einer Million Euro zu Buche schlagen. Für eine langfristige Lösung „müssen wir uns Zeit nehmen“, forderte Verena Claudi-Weißig (SPD). Im Raum stehe auch, mit Trägern an einem anderen Standort zu bauen, die bereits mit Ideen in der Gemeinde vorstellig geworden seien. „Ein neues Kinderhaus muss nicht an gleichem Ort entstehen“, sagte Christian Wilhelm (SPD).

Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro

Als erste Übergangslösung stellte der Rat Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro in den neuen Haushalt ein. „Dann setzten wir uns zusammen und damit können wir Lösungen erarbeiten“, sagte Bürgermeister Janson. In diese Lösung soll auch das Ludwig-Glöckl-Haus einbezogen werden. Seit 1986 dient es als Bürgerhaus und wird von vielen Vereinen genutzt. Auch dieses Gebäude müsste mittels energetischer Maßnahmen ertüchtigt werden. Ein seit Jahren vorliegendes Sanierungskonzept ist laut Bauamtsleiterin Leiter nicht umgesetzt worden. Es gelte daher zu überlegen, das Ludwig-Glöckl-Haus in die Planungen der Kindertagesstätte mit einzubeziehen.