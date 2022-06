Mit Strafen gegen Kettensägen: Bäume sollen vor illegalen Fällungen geschützt werden

Von: Bert Brosch

Wer Bäume illegal fällt, muss in Feldkirchen ein Strafe zahlen. (Symbolbild) © IMAGO/Gottfried Czepluch

Die Gemeinde Feldkirchen will die Bäume im Ort vor illegalen Fällungen schützen. Eine entsprechende Verordnung war allerdings nicht unumstritten.

Feldkirchen – Einfach einen Baum zu fällen, soll in Feldkirchen künftig empfindliche Strafen nach sich ziehen. Der Gemeinderat hat entschieden eine Baumschutzverordnung auf den Weg zu bringen. Wobei das nicht alle sinnvoll fanden. „Eine Strafe von 1000 Euro juckt doch keinen Bauherren, der 900 000 Euro für sein Haus ausgibt“, sagte etwa Herbert Vanvolsem (CSU).

Der Antrag kam von der SPD-Fraktion. „Ich halte das jetzt für den richtigen Zeitpunkt, weil aktuell keine Bäume gefällt werden dürfen und die Verwaltung bis Herbst Zeit hat, eine solche Verordnung auszuarbeiten“, sagte Christian Wilhelm (SPD). Er wisse, dass es viel Aufwand bedeute und man genau festlegen müsse, welche Bäume geschützt seien. „Aber auch wenn die Bäume in den Bebauungsplänen eigentlich geschützt sind, werden sie dennoch gefällt.“ Alle Nachbarkommunen hätten mit ihren Schutzverordnungen gute Erfahrungen gemacht.

„Bei Neubauten werden fast immer die alten Bestandsbäume geschützt“

Aus Sicht von Thomas Zimmermann (UWV) sollte die Gemeinde erst einmal die gültigen Bebauungspläne durchsetzen, bevor man eine Verordnung aufsetzt. „Bei Neubauten werden fast immer die alten Bestandsbäume geschützt“, sagte er. „Doch zu über 80 Prozent werden die notwendigen Ersatzpflanzungen nicht durchgeführt, weil die Strafen zu gering sind. Und das Landratsamt tut nichts dagegen.“ Das bestätigte Bürgermeister Andreas Janson (UWV), Umweltreferent Michael Reiprich kontrolliere zwar die Umsetzung der Bebauungspläne, wo es nur gehe. „Doch bei einem Verstoß tut die Rechtsbehörde, das Landratsamt, gar nichts, weil sie kein Personal hat.“

Stefan Seiffert (CSU) befürwortete eine Baumschutzverordnung, „aber nicht mit Strafen, wenn ich einen Baum fälle, sondern mit Anreizen, wenn ich einen neuen Baum pflanze, das halte ich für viel sinnvoller.“ Die Gemeinde habe ja bereits Zuschüsse für Neupflanzungen beschlossen, erinnerte Janson, „das wird gerade im Detail ausgearbeitet“. Ein großes Problem hierbei, merkte Reiprich an, sei der fehlende Platz für neue Bäume, daran ist auch das ambitionierte „1000-Bäume-Programm“ des Bürgermeisters gescheitert.

Der Umweltreferent wies auf eine weitere Zwickmühle hin. „Auch ohne Verordnung kann nicht jeder Bäume fällen, die sind über die Bebauungspläne schon geschützt.“ Jedoch stehe das Baurecht darüber, auch über einer Verordnung. „Daher konnten wir ja auch die tollen Bäume am Bahnhof nicht schützen, da blutet mir heute noch das Herz. Auch eine Schutzverordnung kann nicht jeden Baum erhalten, wenn das Baurecht dagegensteht“, sagte Reiprich. Brigitte Pfaffinger (SPD) erinnerte ihn an seine eigenen Worte, wonach 20 Prozent der Bäume mit einer Verordnung erhalten werden könnten: „Diese 20 Prozent will ich schützen.“ Herbert Vanvolsem (CSU) lehnt eine Verordnung ab: „Wir brauchen vernünftige Bebauungspläne und eine Satzung, die alte, große Bäume schützt – und das dann auch durchsetzen.“ Dennoch stimmten 15 Gemeinderäte für eine Baumschutzverordnung.

