Feldkirchen muss ran an die Rücklagen - Erst ab 2025 gibt’s wieder Gewinne

Von: Bert Brosch

Teilen

Rund 220.000 Euro investiert die Gemeinde für die neue Kinderkrippe auf dem ehemaligen BayWa-Gelände. © Bert Brosch

Um die Projekte der kommenden Jahre stemmen zu können, muss sich Feldkirchen an seinen Rücklagen bedienen. Ab 2025 rechnet der Kämmerer wieder mit Gewinnen.

Feldkirchen – Trotz der Pandemie hat die Gemeinde Feldkirchen 2021 deutlich mehr an Gewerbesteuer eingenommen als geplant. Dennoch ist der Haushaltsplan von Kämmerer Manuel Wagner äußerst vorsichtig und liegt im Gesamtvolumen um 22 Prozent niedriger als im Vorjahr. Ein Lichtblick: „Ab 2025 rechne ich wieder mit Gewinnen“, so Wagner.

„Insgesamt sehen unsere Finanzen für die kommenden Jahre recht gut aus. Die Gewerbesteuer ist generell nur schwer zu kalkulieren und in Zeiten von Corona noch viel schwerer“, sagte Wagner im Gemeinderat. Weil die Gewerbesteuer 2021 fast 14 Millionen Euro erreichte, musste die Gemeinde nichts aus der Rücklage entnehmen, Wagner hatte ursprünglich mit 5,6 Millionen Euro geplant. „Wir werden aber in den kommenden Jahren in die Rücklage greifen müssen“, sagte der Kämmerer. Heuer wohl 5,8 Millionen. „Ausgehend von aktuell 12,1 Millionen werden wir zu Beginn des Jahres 2025 noch 3,6 Millionen auf der hohen Kante liegen haben.“ Ende 2025 erwartet Wagner dann wieder eine Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 650 000 Euro, „da haben wir keine größeren Ausgaben mehr, etwa für Wohnbau oder Feuerwehr, im Plan stehen“.

Personalkosten steigen und steigen: „Das gibt’s doch nicht“

Der Haushalt auf einen Blick Gesamthaushalt: 37,2 Millionen Euro (2021: 48,2 Millionen)

Größte Einnahmen: Gewerbesteuer: 14 Millionen (14 Millionen); Einkommens- und Umsatzsteuer: 8,9 Millionen (8,8 Millionen)

Größte Ausgaben: Kreisumlage: 10,3 Millionen (10,1 Millionen) Kinderbetreuung (Personal und Defizit): 6,7 Millionen (6,7 Millionen) Personalkosten: 4,7 Millionen (4,5 Millionen)

Der Gesamthaushalt schrumpft deutlich von 48,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf nur noch 37,2 Millionen, ein Rückgang um 22 Prozent. Dies liegt vor allem an der hohen Belastung für das Raiffeisen-Gelände im Vorjahr. Investiert wird 2022 in den Kauf von Grundstücken (1,6 Millionen) sowie in eine modernen Lüftungsanlage für die Grundschule (1,5 Millionen). Hinzu kommen zwei neue Feuerwehrfahrzeuge für 350 000 Euro, neue E-Ladesäulen und LED-Beleuchtung am Rathaus für 250 000 Euro, der Neubau der Kinderkrippe auf dem ehemaligen BayWa-Gelände für 220 000 Euro. Gut 100 000 Euro sind vorgesehen für die Planung der Nordanbindung des Bahnhofsgeländes.

Brigitte Pfaffinger (SPD) wollte wissen, ab wann man mit dem neuen Klimaschutzmanager rechnen könne. „Sobald wir einen gefunden haben, der ist bereits im Haushalt mit drin“, sagte Bürgermeister Andreas Janson (UWV). Herbert Vanvolsem kritisierte, dass die Personalkosten jedes Jahr steigen, zudem sei kein Geld eingeplant für die Seniorenbetreuung. „Die Personalkosten lagen 2020 bei 3,8 Millionen, dieses Jahr sind’s 4,7 Millionen und 2025 dann schon 5,2 Millionen Euro. Das gibt’s doch nicht“, ärgerte sich Vanvolsem. Laut Wagner seien dies jedes Jahr 2,5 Prozent mehr durch Höhergruppierungen und Tarifänderung: „Das ist leider ganz normal.“ Einstimmig genehmigte der Gemeinderat den Haushalt 2022, die Finanzplanung bis 2025 beschloss er gegen die Stimme von Vanvolsem.

Weitere Nachrichten aus Feldkirchen und dem Landkreis München finden Sie hier.