Nach Schließung von Vergärungsanlage: Entsorgung von Biomüll jetzt fast doppelt so teuer

Von: Bert Brosch

Bioabfall wird entladen: In Kirchstockach gibt es aktuell nur noch eine Umladestation für den Biomüll, der hier gesammelt und dann in andere Landkreise gefahren wird. Die Biovergärungsanlage des Landkreises ist stillgelegt. © MM

Der Landkreis München erhöht seine Entsorgungsgebühren für Feldkirchen um 91 Prozent. Schuld ist die Schließung der Vergärungsanlage in Kirchstockach. Die Auswirkungen auf die Bürger sind noch unklar.

Feldkirchen – Seit dem 1. Januar haben sich die Gebühren für Biomüll in Feldkirchen explosionsartig erhöht. Je Tonne stieg der Preis von 126 auf 241 Euro, das teilte der Landkreis der Gemeinde mit.

Der Grund für den Preisanstieg ist die Schließung der Biomüllvergärungsanlage in Kirchstockach in der Gemeinde Brunnthal (wir berichteten). Diese hat der Landkreis 1997 gebaut, zuletzt transportierte man jedes Jahr fast 34 000 Tonnen Biomüll in die Anlage, die daraus Biogas, Strom und Wärme produzierte. Doch heute steht die Anlage still, seit 2019 verringerte sich die Leistung rapide, Leitungen waren durch Schlamm und Kalk verstopft. Nun zog der Landkreis die Notbremse.

Biomüll wird durch Bayern kutschiert

Seither müssen die Inhalte der braunen Abfalltonnen weit in der Gegend herumgefahren werden: nach Eitting im Landkreis Erding, nach Volkenschwand im Landkreis Kelheim, nach Mertingen im Landkreis Schwaben und nach Warngau im Landkreis Miesbach. Diese vielen Fahrten sind nicht ökologisch und zudem recht teuer. 2021 musste der Landkreis ein Minus von 505.000 Euro ausgleichen. Und weil man mit weiteren Kostensteigerungen rechnet, wurden ab Januar die Biomüll-Gebühren angehoben.

Der Landkreis will eine neue Anlage bauen und den Bioabfall ab 2027 wieder auf eigenem Grund verwerten. Allerdings raten Fachleute dem Landkreis zu einer deutlich größeren Anlage mit 50.000 Tonnen Jahreskapazität, erst damit wäre die Verwertung wirtschaftlich. Die Kosten lägen dann aber bei 50 Millionen Euro. Noch ist der Landkreis auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück, anbieten würde sich wohl Kirchstockach, denn dort bezahlt der Landkreis noch bis 2035 Erbpacht.

Anpassung der Feldkirchner Gebühren wohl erst 2024

Für Feldkirchen und die anderen Landkreisgemeinden bedeutet dies nun bis mindestens Ende 2026 enorme Kostensteigerung für Bioabfall. Um 91 Prozent steigt der Tonnenpreis auf jetzt 241,60 Euro. „Auf diese erhebliche Kostensteigerung haben wir leider keinerlei Einfluss“, sagte Geschäftsstellenleiter Heinz-Josef Reiser im Gemeinderat. Sie könne aber Auswirkungen auf die Abfallgebühren der Gemeinde Feldkirchen haben, welche derzeit noch nicht abgeschätzt werden können. Eine Anpassung der Gebühren sei wohl ab 2024 nötig, wenn die tatsächlichen Kosten abgerechnet worden sind.

Unabhängig davon werde die Gemeindeverwaltung versuchen, die Menge des Bioabfalls zu reduzieren, sagte Reiser. Dafür soll die Eigenkompostierung weiterhin gefördert werden, die Bürger zur besseren Trennung von Bio- und Grünabfällen informiert werden und zusätzliche Gartenabfall-Abfuhraktionen erfolgen, die bisher zwei Mal im Jahr stattfinden.

