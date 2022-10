Neue E-Ladesäule in Rathaus-Tiefgarage in Betrieb

Zwei Autos lassen sich an der neuen E-Ladesäule im Rathaus Feldkirchen mit Strom betanken.

In der Tiefgarage des Feldkirchner Rathauses kann man nun Strom tanken. Es soll nicht die letzte E-Ladesäule gewesen sein, die in der Gemeinde in Betrieb geht.

Feldkirchen – Die Gemeinde Feldkirchen hat eine E-Ladesäule in der Tiefgarage des Rathauses in Betrieb genommen. Dort kann nun an zwei Ladepunkten Strom getankt werden. Die Abrechnung erfolgt entweder über die Kreditkarte oder die App des Betreibers, teilt die Gemeinde mit. Das Laden ist nur während der Öffnungszeiten der Tiefgarage und für maximal vier Stunden gestattet.

Eine weitere E-Ladestation findet sich vor dem Rathaus in der Kirchenstraße. Diese ist 24 Stunden für Autofahrer zugänglich. „Es wird nicht bei zwei Ladesäulen in Feldkirchen bleiben, sondern es werden sobald wie möglich weitere öffentliche Lademöglichkeiten geschaffen“, verspricht Bürgermeister Andreas Janson. Der Gemeinderat hat demnach bereits für insgesamt fünf weitere Ladesäulenstandorte grünes Licht gegeben. Die Leistungen der Standorte werden derzeit abgefragt. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung bereits eine Firma mit der Installation beauftragt.

Weitere Nachrichten aus Feldkirchen und dem Landkreis München finden Sie hier.