Neues Pflegeheim: Ein großer Schritt vorwärts

Von: Bert Brosch

Auf diesem Grundstück an der Mücnhner Straße 22 soll das neue Seniorenheim entstehen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite (hinter den Bäumen) ein Wohnhaus für Mitarbeiter und betreutes Wohnen - darum gab es jetzt große Diskussionen. © bb

Es tut sich was rund um das neue Seniorenheim in Feldkirchen. Doch auch die neuen Pläne ernten viel Kritik.

Feldkirchen – Nach weit über einer Stunde Diskussion über das Seniorenheim an der Münchner Straße war Bürgermeister Andreas Janson (UWV) am Verzweifeln: „Die Investoren und Bauherren wollen von uns endlich ein klares Signal. Wir aber machen jedes Mal noch einen Schritt rückwärts.“ Letztlich segnete der Gemeinderat die Pläne aber ab.

Nach monatelangem Protest der Anwohner hatten die Investoren um Michael Schamberger den Architekten ausgetauscht. Der neue, Michael Winkelmann, stellte in einer Sondersitzung Anfang November seine Pläne vor: Nur noch 90 anstelle der geplanten 130 Pflegezimmer sollten es werden, jedes über 22 Quadratmeter groß anstatt 19,4 Quadratmeter. Auf dem Grundstück an der Münchner Straße 22 sollen nun 38 statt 30 barrierefreie Wohnungen von 45 bis 90 Quadratmeter Größe für betreutes Wohnen entstehen, die Tagespflege entfällt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Münchner Straße 35, plant Investor Schamberger ein weiteres Haus mit 53 Wohnungen, 28 für Mitarbeiter und 25 barrierefreie für betreutes Wohnen.

Bedarf an Pflegeplätzen besteht

Der Bedarf ist in Feldkirchen da, das zeigen die aktuellen Pflegebedarfszahlen, erklärte Bauamtsleiterin Dagmar Leiter: Es gebe 150 pflegebedürftige Menschen im Ort, diese Zahl steige bis zum Jahr 2040 auf mindestens 230. Zwei Drittel dieser Menschen würden zuhause von Angehörigen betreut, ein Drittel befinde sich in Pflegeeinrichtungen im Umkreis, weil es in Feldkirchen keine gibt. „Wir rechnen bis 2040 also mit mindestens 75 Pflegebedürftigen im Heim in Feldkirchen, ebenso mit wenigstens 15 Menschen, die in die Tagespflege kommen würden.“ Eine Planung für das Seniorenzentrum mit 90 Pflegeplätzen sei daher gerechtfertigt und keineswegs zu hoch angesetzt, betonte Leiter. Weil durch die Reduzierung der Zimmer an der Münchner Straße 22 für den Betreiber ein Defizit entstehen würde, sei das zweite Gebäude mit Wohnungen für Mitarbeiter, aber auch mit betreuten Wohnungen notwendig. „Der Gemeinderat muss ein klares Signal geben, dass er diese Planung so will, damit wir in die Bauleitplanung einsteigen können“, sagte Leiter.

Daniel Golibrzuch (UWV) würde der Planung so zustimmen, „dass wir endlich einen Schritt weiterkommen. Wir müssen auch ein paar mehr Plätze für die Nachbargemeinden bauen, denn aktuell sind dort ja viele Feldkirchner untergebracht.“ Auch Stefan Seiffert (CSU) konnte die Wünsche des Investors nachvollziehen und könnte sich die Größenordnungen gut vorstellen. „Doch dazu brauchen wir einen Beschluss des Gemeinderats, vor allem über die neue Planung an der Münchner Straße 35.“ Deutlicher wurde Fraktionskollege Herbert Vanvolsem: „Durch die Hintertüre und ohne Beschluss sollen wir jetzt das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite durchwinken.“ Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) lehnte die Pläne ab. „Ein Bauleitplanverfahren können wir nicht einleiten, da fehlt die juristische Grundlage. Wir können dem Investor nicht alles nachgeben, ich will einen neuen Plan.“

Bürgermeister Janson machte deutlich, dass der Investor klar gesagt habe, dass es das Seniorenheim an der Münchner Straße 22 nicht ohne den Bau an der Münchner Straße 35 geben werde. „Das müssen wir jetzt endlich beschließen – ansonsten war es das heute und es gibt kein Pflegeheim in Feldkirchen.“ Mit sechs Gegenstimmen von CSU und Grünen beschloss der Gemeinderat die Planung.

