Doppelt hält besser: Feldkirchen plant Radweg parallel zu Radweg

Damit Radfahrer es künftig leichter haben, verordnet sich Feldkirchen ein Radverkehrskonzept. Und plant einen Radweg parallel zu einem bestehenden.

Feldkirchen – Dass sich Feldkirchen in den vergangenen Jahren viel zu wenig um seine Radler gekümmert hat, da sind sich alle Fraktionen im Gemeinderat einig. „Als begeisterter und sportlicher Radfahrer kann ich nur berichten, dass die Situation im Ort chaotisch ist“, sagt Ulrich Rüßmann (CSU). Franz Golibrzuch (UWV) glaubt, es gebe „in keiner Gemeinde im Landkreis so wenig Radwege wie in Feldkirchen.“ Jetzt wollen aber alle schnell etwas an der Situation ändern.

Die Bürger sollen beim „Radwegenetzforum“ mitreden

Dazu hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung am 28. November beschlossen, in den kommenden Haushalt 100 000 Euro zur Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes einzustellen. Die SPD möchte zusätzlich ein „Radwegenetzforum“ mit Bürgerbeteiligung zur Erstellung dieses Verkehrskonzeptes veranstalten. „Zudem wäre es schön, wenn wir uns nach Kirchheimer Vorbild um die Mitgliedschaft im Verein ,Fahrradfreundliche Kommune’ bemühen“, sagte SPD-Fraktionssprecher Christian Wilhelm.

Die UWV will hingegen so schnell wie möglich einen Radweg vom Kreisel an der Olympiastraße entlang des Sportplatzes bauen, der zur geplanten Brücke über die Münchner Straße zum neuen Bauma-Parkplatz führt. Alexander Zimmermann (UWV) erläuterte den Antrag: „Der Bauma-Parkplatz sowie die Brücke über die Autobahn A 94 und Münchner Straße sind beschlossen. Zu dieser Brücke, die auch einen Rad- und Gehweg beinhaltet, gibt es aus Feldkirchen heraus keine Verbindung.“

Radweg-Parallele statt Straßenquerung

Damit die Radler nicht die stark befahrene Münchner Straße überqueren oder den unbefestigten Trampelpfad auf der nördlichen Straßenseite benutzen müssen, sollte schnell ein Fuß- und Radweg gebaut werden. „Der Weg muss natürlich gut beleuchtet sein für Frauen, es handelt sich ja nur um 150 Meter, aber die wären wichtig. Denn wenn der Brückenbau erst einmal steht, dann haben wir da keine Chance mehr etwas zu bauen“, ergänzte Golibrzuch. Franz Reinheimer (SPD) stimmte begeistert zu, „das passt prima zum neuen Radlkonzept.“

Fraktionskollege und Bürgermeister Werner van der Weck war ganz anderer Meinung: „Wir haben entlang der Münchner Straße einen breiten Radweg, der weiterführt zum Riemer Wäldchen – da werden wir doch auf der anderen Straßenseite nicht noch einen bauen.“ Gegen die Stimme des Bürgermeisters beschloss der Gemeinderat dennoch die Planung des Radwegs, um konkrete Kosten nennen zu können.

„Das ist doch jetzt purer Wahlkampf“

Mit 12:3 Stimmen nahm der Rat ebenso den SPD-Antrag auf ein Radwegenetzforum an. Herbert Vanvolsem (CSU) freute sich, dass „jetzt auch die SPD das Thema Radler entdeckt hat, das sie jahrelang ignorierte oder ablehnte. Eine Mitgliedschaft bei der ,Fahrradfreundlichen Kommune’ kostet einen sechsstelligen Betrag und viel Vorarbeit – wer soll das machen bei unserer überlasteten Verwaltung?“ Thomas Zimmermann (UWV) legte nach: „Die SPD hat immer wieder Anträge auf Radwege abgelehnt, das ist doch jetzt purer Wahlkampf.“ Wilhelm entgegnete, das sei vor seiner Zeit als Gemeinderat gewesen. „Ich bin immer pro Radler eingestellt.“ Franz Golibrzuch sagte, es wäre schön, wenn zunächst die seit Jahren diskutierten Radwege endlich realisiert würden. „An der M 1, in der Hohenlindner Straße oder über die Autobahn gibt es seit Jahren Beschlüsse für Radwege – und absolut nichts ist passiert.“

MVG-Räder werden mäßig angenommen

Seit April kann man am Feldkirchner Bahnhof die blauen MVG-Fahrräder ausleihen. Nun gab die MVG die erste Auswertung der Nutzungszahlen bekannt. Demnach sind in Feldkirchen seit April insgesamt 385 Räder ausgeliehen und 377 Räder zurückgebracht worden. Insgesamt hat die Radstation 23 284,70 Euro gekostet. Von diesem Betrag förderte der Bund 70 Prozent (16 299,29 Euro), der Landkreis München 15 Prozent (3 492,70 Euro). Die restlichen Kosten für die Gemeinde Feldkirchen betragen 3 492,70 Euro.

+ Neues Angebot: Seit April stehen die MVG-Räder am Feldkirchner Bahnhof zur Ausleihe bereit. Sie werden bislang eher mäßig genutzt. © Bert Brosch

Wissenswertes aus der Region: