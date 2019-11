Plastikfreies Feldkirchen schwer umsetzbar

Die CSU in Feldkirchen fordert ein Grundkonzept für eine Initiative „Plastikfreies Feldkirchen“. Doch das ist kaum umsetzbar.

Feldkirchen – Nach Einschätzung der CSU in Feldkirchen sind die fatalen Auswirkungen von Verpackungsmüll und Plastikprodukten in der breiten Gesellschaft bekannt. Die Gemeinde sollte daher mit gutem Beispiel vorangehen und einen Beitrag leisten, damit in Feldkirchen deutlich weniger Plastik produziert und entsorgt werden muss. „Wir wollen hier keine Alleingänge der Gemeinde, sondern möglichst mit den Nachbarn in Aschheim und Kirchheim gemeinsam Initiativen starten, dass der Verzicht auf Plastik für alle Bürger selbstverständlich wird“, begründete der CSU-Vorsitzende Herbert Vanvolsem den Antrag. Er fordert ein Grundkonzept für eine Initiative „Plastikfreies Feldkirchen“.

Verbot kann nur vom Gesetzgeber kommen

Klaus Pitterle vom Umweltamt der Gemeinde teilte dazu mit, dass man seit langem das Thema „Plastik vermeiden“ auf der Tagesordnung habe und auch Firmen wie Privatleute dementsprechend anspreche. „Aber wir können weder dem Bäcker oder der Tankstelle Plastikbecher verbieten noch dem Metzger Plastikfolie für sein Fleisch oder Lieferanten Plastik-Schutzverpackungen. So ein Verbot kann nur vom Gesetzgeber kommen“, sagt Pitterle. Konzepte, wie beispielsweise „Ohne“-Läden, seien eine Art der Wirtschaftsförderung, hierfür würde sich ein Wirtschaftsförderer ideal eignen, um im Einzelhandel tätig zu werden. „Wir sind in einigen Bereichen konkret tätig. So gibt es im Rathaus keinerlei Einweg-Geschirr mehr, alle Feste, die wir organisieren oder genehmigen sind nur mit Mehrweg-Behältern gestattet“, sagt Pitterle. Zudem halte man immer wieder pädagogische Vorträge in Schulen zum Thema Abfallerziehung, um dort auf das Thema aufmerksam zu machen.

Man kann nur auf Eigeninitiative hoffen

Prinzipiell könne die Gemeinde nur Empfehlungen aussprechen und immer wieder darauf hinweisen, dass jeder Bürger selbst auf Plastiktüten und -verpackungen verzichten kann. „Aber es stimmt, bislang haben wir dafür keine Broschüre oder einen Hinweis auf der Homepage oder im Gemeindeblatt. Das werden wir rasch verbessern“, versprach Pitterle.

Die Forderung der CSU, dass Lieferanten vollständig auf Plastikverpackungen zu verzichten hätten, ist laut Pitterle kaum umzusetzen. Es gebe keine bundesweiten Vorgaben, die ein solches Vorgehen rechtlich zulassen, Zudem beauftrage die Gemeinde häufig Lieferanten mit Spezialanfertigungen, da gebe es keine Möglichkeit, auf plastikfreie Lieferanten oder Hersteller zurückzugreifen.

Der Gemeinderat verständigte sich darauf, dass die Gemeinde ihre Bestrebung nach Plastikfreiheit verstärkt. Dazu will man sich auch mit den Nachbar-Kommunen treffen, um ein gemeinsames Konzept zu eruieren.