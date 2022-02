PV-Anlage durchgefallen: Grundeigentümer wussten von nichts

Planen mit fremder Leute Eigentum? Nicht mit den Grundbesitzern, deren Flächen entlang der A 99 für eine PV-Anlage vorgesehen waren. Am Ost-Kreuz, östlich (links) der Autobahn, wollte ein Antragsteller auf 5,5 Hektar ein Sondergebiet errichten. © Bert Brosch

Aus einer PV-Anlage an der A99 bei Feldkirchen wird nichts. Die Grundstückseigentümer wussten nichts von Plänen. Einer der Landwirt betonte: „Bin absolut dagegen“

Feldkirchen – Strom von der Autobahn liegt im Trend. Vielerorts beraten sie derzeit über Photovoltaik-Anlagen (PV) entlang der Schnellstraßen, so auch in Feldkirchen. Doch im Bauausschuss wurde einer solchen nun frühzeitig der Stecker gezogen, da die Grundbesitzer zuvor weder über die Pläne informiert worden waren, noch mit dem Bau einverstanden sind.

Landwirt Benedikt Mayr etwa gehört eines der Grundstücke, auf denen die PV-Anlage gebaut werden soll. „Ich bin absolut gegen die Anlage“, betonte er in der Sitzung. „Das ist ein ertragsstarker Acker, gut zu bewässern, ideal für die Erzeugung von Lebensmitteln.“ Das hätten die PV-Planer auch von ihm erfahren können, doch Mayr, so sagt er, wurde nie gefragt.

220.00 Euro an Einnahmen in 20 Jahren?

Der Antragsteller möchte auf der 5,5 Hektar großen Fläche am Autobahnkreuz Ost ein „Sondergebiet Photovoltaik“ einrichten. Die landwirtschaftliche Bodennutzung soll weiterhin möglich bleiben, Teile der Fläche werden laut der Planung mit „ertragsfähigen Nektarpflanzen und Blühpflanzen“ bestellt. Beispielsweise soll der Anbau von Phacelia einer Imkerei ermöglichen, stattliche Erträge zu erzielen. Um eine regionale Wertschöpfung zu fördern, bietet man der Gemeinde eine Kommunalbeteiligung an, so würde Feldkirchen am Projekt mitverdienen. Dazu soll sich die Betreibergesellschaft in der Gemeinde anmelden, die anfallenden Gewerbesteuern von rund 11 000 Euro im Jahr würden sich bei einer Laufzeit von 20 Jahren auf 220 000 Euro aufsummieren. Zudem versprechen die Antragsteller der Gemeinde 0,02 Cent je erzeugter Kilowattstunde, je nach Sonnenertrag jährlich weitere 11 000 Euro.

Den Standort östlich der A 99 befürwortet das Umweltamt der Gemeinde. Die Fläche werde landwirtschaftlich genutzt und ist im Flächennutzungsplan als Waldfläche vorgesehen. Der Standort für eine PV-Anlage biete sich an, da es für den Naturhaushalt nicht zu nennenswerten Einschränkungen käme. Aufgrund der beabsichtigten insektenfreundlichen Blühflächen sowie der Einnahmen bewertet das Umweltamt das Projekt positiv.

Dächer statt „wertvolles Ackerland“ bebauen

Herbert Vanvolsem (CSU) sieht das Projekt kritisch: „Wir sollten erst einmal die Gewerbeflächen ausschöpfen, bevor wir solche Ackerflächen opfern.“ Fraktionskollege Stefan Seiffert konnte den Antrag gar nicht nachvollziehen. „Immer wieder beschäftigen wir uns hier mit Bauanträgen von Investoren und nicht von Grundstückseigentümern. Hier wussten die Landwirte gar nichts von den Plänen“, sagte er. „Da bin ich total dagegen, das haben wir aber auch schon mehrfach so beschlossen.“ Bauamtsleiterin Dagmar Leiter erklärte, dass dies ein normaler Vorgang sei, der Bauausschuss müsse sich mit Anträgen beschäftigen, auch wenn sie nicht vom Grundbesitzer kommen. Auch Christian Wilhelm (SPD) wollte aus diesem Grund dem Antrag nicht zustimmen: „Die Landwirte wussten nichts davon, erklären uns nun, sie seien dagegen – das macht doch keinen Sinn.“ So lehnte der Ausschuss den Antrag auf das PV-Sondergebiet entlang der A 99 einstimmig ab.

Landwirt Benedikt Mayr hat derweil einen Vorschlag, wo PV-Anlagen gut aufgehoben wären: auf den Dächern im Gewerbegebiet. Zumindest sei dies die bessere Alternative, bevor man „wertvolles Ackerland zubaut“.

