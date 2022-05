Rolle rückwärts südlich der Bahnlinie: Gemeinderat will Planung für Areal doch nicht ändern

Von: Bert Brosch

Streitpunkt: Die CSU würde gerne den Flächennutzungsplan für das Gebiet südlich der Bahnstrecke ändern. Die anderen Fraktionen sehen dafür keinerlei Grund. © Bert Brosch

Alles Werben der CSU half nichts: Die Mehrheit des Feldkirchner Gemeinderats will Planung für ein Areal an der Bahnlinie nicht ändern. Der Plan war, dadurch nicht wieder auf Investoren reagieren zu müssen.

Feldkirchen – Das Heft des Handelns selbst in der Hand halten und nicht auf Investoren reagieren müssen – das hat sich die Feldkirchner CSU für eine attraktive Fläche südlich der Bahnstrecke, westlich der Olympiastraße und nördlich der Münchner Straße gewünscht. Im März entschied der Gemeinderat, den Flächennutzungsplan (FNP) deswegen zu ändern. Doch jetzt die Rolle rückwärts. Das Gros der Fraktionen lehnte eine Änderung ab.

Nach der knappen März-Entscheidung (9:7 Stimmen), den FNP zu ändern, sollte der Gemeinderat in jüngster Sitzung einen Aufstellungsbeschluss fassen. Doch lediglich die vier CSU-Gemeinderäte argumentierten vehement dafür, die anderen 14 Räte waren dagegen, sie sahen keinerlei Notwendigkeit.

„Es darf sich nicht so wiederholen wie bei der BayWa“

Herbert Vanvolsem (CSU) beschwor die Mit-Gemeinderäte geradezu: Immer wieder würde der Gemeinderat von Investoren-Plänen überrascht und müsse dann schnell reagiert. Jetzt sollte endlich mal die Gemeinde die Planung vorgeben. „Es geht uns bei der Änderung des FNP um die neue S-Bahn-Trasse und um das angeblich geplante neue Sportfeld neben den Sportanlagen“, sagte er. „Es darf sich nicht so wiederholen wie bei der BayWa, wo wir für den Investor ganz schnell alles geändert haben.“ CSU-Fraktionskollege Stefan Seiffert ergänzte, dass die Gemeinde überrascht worden sei von den Plänen für das Seniorenheim in der Münchner Straße und den geplanten Lidl-Discounter. „Wenn wir jetzt diesen FNP nicht ändern, dann aber bitte auch nicht für einen Investor, der den Lidl bauen will oder für die neue Sportanlage, denn Sportplätze haben wir ausreichend“, forderte Seiffert. Er wollte von Bürgermeister Andreas Janson (UWV) wissen, ob es für diesen FNP bereits konkrete Anfragen von Investoren gebe.

„Wir haben da ständig Anfragen, haben aber alle immer abgelehnt“, berichtete der Rathauschef. „Zum einen sind wir uns einig, dass wir zuerst die Innenentwicklung vorantreiben, zum zweiten wollten wir doch erst dann über Flächen sprechen, wenn wir mit den Eigentümern gesprochen haben, dies ist bislang nicht geschehen.“ Zudem gebe es keine Anfrage für eine neue Sportanlage.

„Es gibt so viele andere Baustellen im Ort“

Für Christian Wilhelm (SPD) gibt es keinerlei Grund, diesen FNP jetzt anzufassen. „Es gibt so viele andere Baustellen im Ort, wo wir Bedarf haben. Das ist das letzte Fleckchen, wo es Not gibt, zumal es ja keinen aktuellen Bedarf gibt, die Felder und Grünzüge zu ändern.“

Dem stimmte Daniel Golibrzuch (UWV) zu: „Bei unserer Klausurtagung hat uns ein Rechtsanwalt sehr klar verdeutlicht, dass wir mit der Änderung des FNP die S-Bahn-Pläne von Stadt und Messe nicht ändern können. Also sollten wir jetzt im Ort nachverdichten anstatt die Grundstückspreise da draußen anzuheizen.“ Michael Schön (UWV) sieht ebenfalls keinen Handlungsbedarf, „viel wichtiger wäre endlich die Nord-Seite des Bahnhofs“.

Vanvolsem insistierte noch einmal, „das wäre jetzt unsere große Chance, dass wir endlich vorgeben, was wir konkret wollen: Wohnungen, Parks, Gewerbe, Sportanlagen, Grünflächen – und nicht auf Investoren reagieren. Wenn wir das nicht machen, das verstehe ich einfach nicht.“ Es half jedoch alles nichts, mit 14:4 Stimmen entschied sich der Gemeinderat, den FNP nicht zu ändern.

