Straßensanierung in zwei Tagen: Das ist eine echte Revolution unterm Asphalt

Von: Bert Brosch

Nach dem Abfräsen der alten Asphaltschicht wird diese klein gemahlen, mit Zement, Wasser und dem Nanopolymer vermischt. All das geht viel schneller als herkömmliche Sanierungen. Panmax-Chef Andreas Paulus (r.) schaut nach dem Rechten. © Bert Brosch

Ein deutlich schnelleres Verfahren zur Straßensanierung nutzt die Firma „Panmax“. In nur zwei Tagen schaffen es die Mitarbeiter von Andreas Paulus, eine komplette Straße zu sanieren. Ihr Geheimnis sind Nanopartikel. Wie das funktioniert, erklärt der Chef beim Baustellenbesuch in Feldkirchen.

Feldkirchen – Eine Straßensanierung dauert normalerweise im Schnitt drei Wochen: Abfräsen der alten Teerschicht, Kiesaushub bis zu 80 Zentimeter, frischer Kies, Bitumen, Asphaltschichten. Dazwischen viel walzen. Ein ganz neues und deutlich schnelleres Verfahren hat die Firma „Panmax“ aus Lengdorf (Kreis Erding) entwickelt. In nur zwei Tagen schaffen es die Mitarbeiter von Andreas Paulus, eine komplette Straße zu sanieren. Ihr Geheimnis sind Nanopartikel. Wie das funktioniert, erklärt der Chef beim Baustellenbesuch in Feldkirchen.

Vom Kaufmann zum Tiefbau-Experten

In Feldkirchen hat Paulus den Auftrag zur Sanierung von sechs Straßen bekommen. Mit der Jakob-Wagner-Straße sind sie schon fertig, am frühen Morgen haben sie in der Sudetenstraße begonnen. Der zehnköpfige Bautrupp der österreichischen Firma Bernegger, der seit Jahren im Auftrag von Paulus arbeitet, ist mit schwerem Gerät angerückt: Fräse, Gräder, Wasser-Tankwagen, Bagger, große Straßenwalze. „Die Jungs sind so gut auf einander eingespielt, die schaffen am Tag 3000 Quadratmeter“, sagt Paulus, der eigentlich Kaufmann ist. Er war tätig im Großhandel und erfuhr 2014 von der Nanotechnologie im Tiefbau.

Unscheinbare weiße Flüssigkeit: die Nanopartikel vermischt mit Zement und Wasser. © Bert Brosch

Entscheidende Entdeckung

Nanopartikel, das sind winzige Verbindungen aus Silizium. Im Jahr 2003 hatte man entdeckt, dass Nanopartikel in Verbindung mit handelsüblichem Zement die verschiedensten Bodenmaterialien stabilisiert. Im Tiefbau führt eine Verbindung der Nanopartikel mit Zement, dem vorhandenen Bodenmaterial, der kleingeschredderten ehemaligen Asphaltschicht und Wasser zu einer enorm stabilen und dennoch elastischen Schicht. „Ich wollte eigentlich nur die Nanopartikel an Baufirmen verkaufen, doch das klappte nicht, die wollten das ganze, fertige Paket haben. Also wurde die Panmax eine Baufirma“. Der Firmen-Name stammt von seinen eigenen ab: Andreas Maximilian Paulus.

Macht den Traglast-Test: Andreas Paulus. © Bert Brosch

Erstes Projekt war Teilstück der Brennerautobahn

„Das ist so ein typischer Fall“, sagt er und deutet auf die Mitte der Straße. Ralf, der Fahrer der Fräse, hat Paulus auf einen großen Schacht ohne Abdeckung hingewiesen, der plötzlich unter der weggefrästen Asphaltschicht zum Vorschein kam. „Damit müssen wir leben, das passiert hin und wieder, dass Schächte oder Leitungen nicht in den Plänen der Gemeinde eingezeichnet sind.“ Er besichtige zwar mit Experten aller Branchen die Straßen sehr genau, bevor er ein Angebot abgibt, gräbt auch immer ein großes Stück des Untergrunds aus und lässt es von einem Chemiker untersuchen, welche Mischung mit den Nanopartikeln am besten passt. Dennoch kann es Überraschungen geben, mit denen weder Baufirma noch Kommune rechnen können. „Dann sind auch Nachforderungen nötig“, räumt Paulus ein. Trotzdem sei sein Verfahren meist um die Hälfte günstiger als herkömmliche Sanierungen.

Das erste große Nanopolymer-Projekt war 2006 ein vier Kilometer langes Teilstück der Brennerautobahn. Hier kam das Fräsrecyclingverfahren in Verbindung mit einer Zementstabilisierung und Nanopolymer zum Einsatz. Was nur als Zwischenlösung zur Überbrückung des saisonalen Verkehrs gedacht war, wird bis heute befahren. Es zeigt, dass das Prinzip funktioniert. Im Jahr 2014 erfuhr Paulus von dem Verfahren und war von Anfang an überzeugt von dem einfachen, schnellen und kostensparenden System.

Schon 50 Straßen mit neuem System saniert

Panmax ist der einzige Anbieter in Deutschland mit diesem Verfahren, über 50 Straßen hat Paulus damit behandelt: in Kiefersfelden, Rohrdorf, Markt Schwaben, Schäftlarn, Bad Tölz, Zorneding oder Ismaning.

Schon zwei Tage nach der Sanierung wird die Straße frisch asphaltiert und ist wieder befahrbar. © Bert Brosch

Nach dem Abfräsen der alten Asphaltschicht wird diese klein gemahlen, mit Zement, Wasser und dem Nanopolymer vermischt. Es folgt eine erste Verdichtung mit der Walze oder einem Rüttler. Nun kommt der Auftritt des „Gräders“ – laut Paulus die „Primadonna“ auf der Baustelle. „Von ihm hängt es entscheidend ab, ob die Straße später flach ist und gleichzeitig eine leichte Neigung zum Straßenrand für das abfließende Wasser hat.“ Didi heißt der Gräder auf der Panmax-Baustelle, „er liebt seine Maschine, ist quasi mit ihr verwachsen“, sagt Paulus schmunzelnd. Nach mehreren Gräder-Fahrten wird erneut gewalzt und verdichtet, es folgt eine zwei Millimeter dünne Bitumenschicht und etwas Streusplit oder Kantkorn, gegen die zu schnelle Verdunstung. „Eine Nacht durchtrocknen und die Straße kann wieder befahren werden. Ein, zwei Tage später wird dann asphaltiert, fertig.

Immer mehr Kommunen fragen an

Drei bis vier Baustellen hat Panmax im Monat, Tendenz stark steigend. Die Lebensdauer der neuen Straße ist laut Paulus mindestens so lang wie beim üblichen System, die mögliche Traglast ebenso hoch. „Und unser Verfahren kostet eben nur die Hälfte, daher kommen immer mehr Kommunen auf uns zu.“