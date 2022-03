Schwerer Motorradunfall am Autobahnkreuz München Ost - Hubschrauber im Einsatz

Von: Günter Hiel

Bei einem Unfall am Autobahnkreuz München Ost ist ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Die Polizei bei der Unfallaufnahme. © Thomas Gaulke

Feldkirchen - Am Montag gegen 9 Uhr ist ein Motorradfahrer auf der A99 in Richtung Nürnberg schwer verunglückt. Ob er in Hööhe des Autobahnkreuzes München-Ost mit einem losgerissenen Anhänger kollidiert war, ist bislang noch nicht geklärt.

Fahrer wird über die Mittelleitplanke katapultiert

Der Fahrer wurde auf jeden Fall über die Mittelleitplanke katapultiert und lag im Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen, sagt Feldkirchens Kommandant Michael Basler, der den Einsatz auf Seiten der Feuerwehr leitete. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus.

Feuerwehren sichern Unfallstelle und sperren A99 und Zufahrten

Zur Absicherung der Unfallstelle beziehungsweise Sperrung der A 99 sowie der Zufahrten am Kreuz waren Feuerwehren aus Feldkirchen, Parsdorf, Heimstetten und Haar im Einsatz. Die Unfallaufnahme, zu der auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, dauerte bis gegen 12 Uhr..