Selbst über die Zukunft bestimmen: Gemeinde lässt Ortsentwicklungsplan erstellen

Von: Bert Brosch

Mehrfach hatte sie keinen Erfolg mit der Änderung des Flächennutzungsplans für die freie Fläche zwischen S-Bahn-Linie und der Münchner Straße. © Bert Brosch

Selbst über ihre Zukunft bestimmen will die Gemeinde Feldkirchen. Dafür soll ein Ortsentwicklungsplan sorgen.

Feldkirchen – Die Gemeinde Feldkirchen will das Heft des Handelns in die Hand nehmen und selbst festlegen, wie man in Zukunft ausschauen will. Ein Ortsentwicklungsplan soll das garantieren.



„In den letzten Jahren war es immer wieder so, dass ein Investor mit einer Idee kam, und wir im Gemeinderat mussten ganz schnell entscheiden, ob wir das wollen oder nicht“, warb Herbert Vanvolsem (CSU) im Gemeinderat für den Antrag seiner Fraktion. Es sei doch viel sinnvoller, wenn die Gemeinde einmal generell festlege, was sie auf den freien Flächen plane. Die CSU ist ein gebranntes Kind: Mehrfach hatte sie keinen Erfolg mit der Änderung des Flächennutzungsplans für die freie Fläche zwischen S-Bahn-Linie und der Münchner Straße, ein für Investoren durchaus attraktives Areal.

„Wofür stehen wir eigentlich?“

Nun also ein Ortsentwicklungsplan. Dieser sei nichts Verbindliches, könne so umgesetzt werden oder auch nicht und jederzeit geändert, „aber wir hätten endlich etwas Konkretes an der Hand“, sagte Vanvolsem. Es fehle ein Leitmotiv: „Wofür stehen wir eigentlich? Welche Gewerbe wollen wir, welche nicht?“ Die Erstellung des Plans dauere maximal ein Jahr und könne abgearbeitet werden, er liefere ein konkretes Bild, wie Feldkirchen 2030 oder 2040 aussehen kann.



Daniel Golibrzuch (UWV) findet die Idee prinzipiell gut, „aber das muss knackig und zeitnah geschehen und auch durchgezogen werden. Es gab schon einen solchen Plan, der dümpelt vor sich hin.“ Auch Brigitte Pfaffinger (SPD) zeigte volle Zustimmung. „Wir müssen endlich agieren, nicht nur reagieren. Feldkirchen steht doch im Moment für gar nichts, ist ein reiner Durchgangsort. Das müssen wir ändern.“ Dem schloss sich Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) an, „und dann müssen die Pläne auch tatsächlich umgesetzt werden.“ Auch Bürgermeister Andreas Janson (UWV) findet den Vorschlag positiv. „Ein neuer Ortsentwicklungsplan darf nur die aktuelle Planung und laufende Projekte nicht stoppen. Dann bin ich dafür.“ Vanvolsem beruhigte, man wolle keinen Stopp der aktuellen Planungen, sondern neue Ideen entwickeln. „Man kann damit auch aktuell tote Quartiere wiederbeleben.“



Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Ortsentwicklungsplan. Die Verwaltung soll ein Planungsbüro beauftragen, das den Prozess begleitet und eine gute Bürgerbeteiligung garantiert.

