Sorgen um historisches Kleinod: Feldkirchner fürchten um Ludwig-Glöckl-Haus und Co.

Von: Bert Brosch

Option Abrissbirne: Das Ludwig-Glöckl-Haus, das Bürgerhaus der Gemeinde, war bis 1963 die evangelische Schule. Auf dem gleichen Grundstück steht (r.) der Kindergarten St. Jakob. Die Gemeinde überlegt, beide Gebäude abzureißen. © bb

Die Gemeinde Feldkirchen überlegt, das historische Ludwig-Glöckl-Haus und den Kindergarten St. Jakob abzureißen. Alteingesessene wollen das tunlichst verhindern.

Feldkirchen – Aufregung in Feldkirchen: Der Gemeinderat erwägt, nicht nur den maroden Kindergarten St. Jakob (wir berichteten), sondern auch das „Ludwig-Glöckl-Haus“ nebenan abzureißen, das als Bürgerhaus von vielen Vereinen genutzt wird. Ein großes Grundstück im Zentrum wäre verlockend.

Birgit Begus spricht aus, was viele ältere Feldkirchner denken: „Wir haben so wenige historische Gebäude, alles wurde immer sehr schnell abgerissen.“ Sie fordert daher: „Die ehemalige evangelische Grundschule, das heutige Ludwig-Glöckl-Haus, darf nicht abgerissen werden.“ Ludwig Schmidt unterstreicht, dass dieses Haus das älteste Gebäude im Ort sei, „älter als die evangelische Kirche, das muss erhalten bleiben.“ Bürgermeister Andreas Janson (UWV) versucht, die Aufregung zu lindern. Noch sei der Gemeinderat in der Überlegungsphase: „Es ist keine Entscheidung gefallen.“

Auslöser der Gedankenspiele ist der Kindergarten St. Jakob. Seit Jahren ist er immer wieder von Legionellen befallen, kürzlich sogar von coliformen Keimen. Seit der Eröffnung 1972 wurde die Einrichtung mehrfach umgebaut und saniert, daher gibt es im Haus viele „Totleitungen“, wo die Keime im stehenden Wasser gedeihen. Jetzt überlegt die Gemeinde den „desaströsen Zustand“, wie Bauamtsleiterin Dagmar Leiter sagte, durch eine komplette Erneuerung der Leitungen zu eliminieren. Hinzukämen neue Türen und Bäder, Heizungsventile sowie eine neue Beleuchtung, Kühlung und Lüftung. Leiter rechnet mit mindestens 650 000 Euro an Renovierungskosten. Daher stelle sich die Frage: Abriss und Neubau oder teure Sanierung?

Attraktive Wohnungen

Mehrere Gemeinderäte können sich einen Abriss gut vorstellen, denn das Grundstück im Zentrum wäre natürlich attraktiv für neue Wohnungen. „Ein neues Kinderhaus muss ja nicht am gleichen Ort entstehen“, sagte Christian Wilhelm (SPD). Noch interessanter wird diese Überlegung dann, wenn man auch das auf dem gleichen Grundstück stehende Ludwig-Glöckl-Haus mit in die Pläne einbezieht. Die ehemalige evangelische Schule stand ab 1963 leer, sollte abgerissen werden – doch es fehlte das Geld. Dann wurde das nicht denkmalgeschützte Gebäude 1970, 1983 und 2013 saniert und zum Bürgerhaus für die Vereine. Jetzt müsste es erneut grundlegend energetisch saniert werden, ein Sanierungskonzept wurde wegen der Kosten nie umgesetzt.

„Ein Abriss des Ludwig-Glöckl-Hauses wäre ein Skandal“, sagt Helmut Kreitmayer. Er ist der Archivar der evangelischen Kirche in Feldkirchen. Durch die Wirren der napoleonischen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts kamen viele evangelische „Überrheiner“ aus Baden, der Schweiz, Württemberg und der Pfalz nach Bayern, so auch nach Feldkirchen. Insgesamt waren es ab 1806 über 30 Familien. 1811 wurde die erste evangelische Schule gegründet, die stand dort, wo heute das Kriegerdenkmal steht. „Weil die Schule in einer Grube stand“, berichtet Kreitmayer, „lief sie immer wieder voll Wasser.“ Ab 1830 wurden dort Gottesdienste gehalten und Taufen durchgeführt. Am 12. November 1837 weihte man die Kirche in der Emeranstraße ein. Nun befand sich die Schule für die evangelischen Kinder aus 13 Gemeinden im Osten Münchens dort im Erdgeschoss, im ersten Stock ist bis heute die Kirche. 1853 folgte die „Protestantische Erziehungs- und Rettungsanstalt“, das heutige Kinderheim. Feldkirchen war evangelisch dominiert, hatte über Jahrzehnte evangelische Ortsvorsteher.

Auf Druck verkauft

Haus mit Historie: 1885 bauten die Protestanten die neue Schule in der Bahnhofstraße. © Repro: Bert Brosch

1885 bauten die Protestanten eine neue Schule in der Bahnhofstraße mit zwei Schulsälen, der Lehrerwohnung, einer Gemeindekanzlei und einer Waschküche: das heutige Bürgerhaus. 1937 wurde die Schule auf Druck der Nazis an die Gemeinde verkauft. Nach dem Krieg gab es wieder die evangelische Bekenntnis-Schule an der Bahnhofstraße und eine katholische an der Münchner Straße. Durch die vielen Kriegsflüchtlinge aus Schlesien und Ostpreußen waren nun im Ort aber die Katholiken in der Überzahl. Im März 1959 wurde der erste Bauabschnitt der neuen Volksschule an der Richthofenstraße eröffnet, 1970 der Erweiterungsbau. Erst dann wurden die beiden Konfessionsschulen endgültig aufgelöst.

Das evangelische Schulhaus in der Bahnhofstraße stand ab 1963 viele Jahre leer und sollte abgerissen werden. Der Beschluss war da, nur das Geld nicht. Hier tat sich nun Bürgermeister Ludwig Glöckl hervor: Er plädierte für die Sanierung. Diese fand auch tatsächlich statt, „400.000 Mark investierte die Gemeinde im Jahr 1970 dafür“, erinnert sich Kreitmayer. Als Andenken an Glöckl wurde das Haus 2012 nach ihm benannt – auf Vorschlag des heutigen Bürgermeisters. „Glöckl hatte sich immer für die Belange der Vereine eingesetzt“, sagt Janson. „Das Bürgerhaus steht den Vereinen für Veranstaltungen offen, das ist der Zusammenhang.“

Jüdische Familie

Neben dem maroden Kindergarten St. Jakob befindet sich auf dem Areal heute das Caritas Kinderhaus. „Dort lebte lange die jüdische Familie Perl“, berichtet Birgit Begus, die selbst schräg gegenüber gewohnt hatte. Ob das Haus von den Nazis beschlagnahmt oder von der Gemeinde gekauft wurde, lässt sich heute nicht mehr feststellen, weil in Feldkirchen bisher keine Nachforschungen über jüdische Familien dokumentiert sind. Die Perls hatten eine Strumpffabrik, zuerst in der Zeppelinstraße, später im Haindl-Haus in der Bahnhofstraße 3. Ab 1956 bis Ende März 1973 fertigte man noch als „Zubel und Perl“ im ehemaligen Bauernhof der Familie Wurth in der Kirchenstraße. Die Mutter von Helmut Kreitmayer arbeitete dort bis zum Ende der Firma, die Gebäude stehen noch.

Wo heute das Caritas-Kinderhaus steht, befand sich bis Ende der 1930er Jahre das Haus der jüdischen Familie Perl. © bb

„Im Oktober 1945 setzten die Amerikaner Konrad Schmid-Meil als politisch unbelasteten Bürgermeister ein, er zog mit seiner Frau und sechs Kindern in das leerstehende jüdische Haus der Familie Perl in der Zeppelinstraße ein“, sagt Begus. Nach dem Auszug von Schmid-Meil Ende der 1960er-Jahre wurde das Haus „in einer Nacht- und Nebel-Aktion abgerissen, so geht Feldkirchen mit Besitztümern von Minderheiten um“, ärgert sich Begus. Laut Kreitmayer wurde dort die Gemeindebücherei gebaut, die später zum Caritas-Kinderhaus wurde. Dieses historische Ensemble zum Teil abzureißen, kommt für beide nicht in Frage.

