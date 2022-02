Kinder können neuen Spielplatz mitgestalten

Von: Bert Brosch

Teilen

Ein neuer Abenteuerspielplatz soll in Feldkirchen am am „Dornacher Feld“ entstehen. © Bert Brosch

Vor vier Wochen beschloss der Gemeinderat, am „Dornacher Feld“ einen Spiel- und Bolzplatz samt Park zu bauen. Nun ruft Bürgermeister Andreas Janson (UWV) alle Kinder und Jugendlichen auf, ihre Ideen und Vorschläge dazu einzuschicken.

Feldkirchen - „Wir haben hier auf über 15 000 Quadratmetern die Möglichkeit, einen richtig tollen, außergewöhnlichen Platz für die Jugend zu schaffen. Ich sage ganz bewusst Jugend“, so Janson, „denn gerade für Jugendliche gibt es doch viel zu wenig in Feldkirchen, Kinderspielplätze haben wir hingegen viele.“ Er selbst gerät ins Schwärmen und erinnert sich wohl an seine eigene Jugend, „da ist so viel möglich: Skaten, Wasser oder Klettern. Vorrang hat für mich auf alle Fälle der Bolzplatz, dass er dort entsteht“, sagt Janson.

Bolzplatz hat Vorrang

Der Bolzplatz befindet sich momentan auf einem noch unbebauten Grundstück an der Brahmsstraße. Das Grundstück gehört der Gemeinde, geplant sind dort zwei Mehrfamilien-Häuser, es gibt aber noch keinen Bebauungsplan. „So lang haben wir da einen provisorischen Bolzplatz eingerichtet, ich hätte aber nicht gedacht, dass wir so viel Aufwand betreiben müssen.“ Anwohner hatten sich über herumfliegende Fußbälle beschwert, daher musste die Gemeinde einen Zaun errichten. „Der Bolzplatz hat also Vorrang, erst wenn der ans Dornacher Feld verlagert ist, planen wir an der Brahmsstraße weiter“, sagt Janson.

Ideen bis 15. März einreichen

Jetzt ruft er alle Kinder und Jugendlichen auf, sie sollen bis zum 15. März ihre Vorschläge für den neuen Abenteuerspielplatz und Park an die Gemeinde schicken. „Wir brauchen eure Ideen und Wünsche“, sagt der Bürgermeister. „Was sollte ein perfekter Spielplatz, der so groß wie zwei Fußball-Felder ist, alles bieten? Vielleicht einen Skatepark oder Kletterparcours oder Kletterturm, einen Wasserlauf oder einen Streichelzoo mit Tieren? Wünscht ihr euch ein Baumhaus, eine Erdhöhle oder vielleicht ein Lichtstern-Haus?“ Die Gemeinde will die Wünsche gerne verwirklichen. „Malt, bastelt oder schreibt uns eure Ideen. Ihr dürft bunte Stifte, Schere und Papier verwenden. Gerne könnt ihr einen Spielplatz mit Schachteln nachbauen oder Knete verwenden. . Natürlich dürfen eure Eltern ein wenig helfen.“

Auch Hütte für Burschen- und Madlvereine vorstellbar

Janson wünscht sich einen Abenteuerspielplatz, einen Begegnungsraum für alle aus verschiedenen Kulturen - „ein Platz, wo ihr euch alle wohlfühlt.“ Janson könnte sich sogar eine Hütte auf dem Platz vorstellen, etwa für die neuen Burschen- und Madlvereine.

Für dieses Jahr hat die Gemeinde 50 000 Euro für das Thema Spielplätze in den Haushalt eingestellt. „Aber realisiert wird der neue Spielplatz und Park erst 2023, dafür stellen wir dann eine ganz andere Summe zur Verfügung“, verspricht Janson. Die Vorschläge der Jugend sollen im Gemeinderat diskutiert werden, dann soll sich ein Fachplaner Gedanken machen, was realisiert werden kann.