Strom sparen am Straßenrand: Lampen werden auf LED umgerüstet

Von: Bert Brosch

Austausch steht an: Rund um den Bahnhof strahlen, wie überall in Feldkirchen, schon einige Lampen mit LED. 826 werden nun noch umgerüstet, die Kosten dafür betragen 468 000 Euro. © bb

Ihre Straßenlaternen lässt die Gemeinde Feldkirchen auf LED umrüsten. Dafür nimmt sie knapp 470.000 Euro in die Hand.

Feldkirchen – Die Gemeinde Feldkirchen lässt in diesem Jahr alle Straßenlampen auf LED umgerüstet. Zu klären war, ob das Leuchtmittel getauscht, ein LED-Einsatz installiert oder die gesamte Lampe gewechselt wird. Und ob die Gemeinde auf Fördergelder warten soll.

Susanne Seuffert von den Bayernwerken erläuterte die Details. Demnach gibt es in der Gemeinde 1079 Straßenlampen, 1020 davon betreiben die Bayernwerke, 194 sind bereits auf LED umgerüstet. Übrig bleiben also 826 Lampen mit herkömmlichen Leuchtmitteln. Die meisten davon sind sogenannte gestalterische Lampen mit niedrigen Masten, drei bis fünf Meter hoch, an Geh- und Radwegen. Hinzu kommen die technischen Lampen an den Straßen, fünf bis zehn Meter hoch, sagte Seuffert. Eine Umrüstung auf LED spart laut Seuffert 50 bis 80 Prozent Strom, bei mindestens gleicher Leuchtstärke. Bei einem aktuellen Strompreis von 40 Cent je Kilowattstunde könne Feldkirchen im Jahr also 63 000 Euro an Stromkosten einsparen.

Warten auf die staatliche Förderung?

Zur Umrüstung kann bei einigen Lampen das Leuchtmittel gegen LED getauscht werden, bei anderen wird ein LED-Einsatz installiert. „Den kompletten Austausch der gesamten Lampe, also Mast und Leuchtmittel, schließen wir für Feldkirchen aus“, sagte Seuffert. Setzt die Gemeinde bei der Umrüstung auf gestalterische und technische Lampen, würde dies rund 468 000 Euro kosten, die Amortisationszeit betrüge 7,5 Jahre. Die zweite Möglichkeit sind vor allem der Einsatz von technischen Lampen, also der Austausch des Leuchtmittels und kein LED-Einsatz. Das koste rund 425 000 Euro, die Amortisationszeit betrüge 6,9 Jahre.

Bei der ersten Variante wäre eine staatliche Förderung von 50.000 Euro möglich, bei der zweiten 66.000 Euro. „Allerdings beträgt die Bearbeitungszeit der Förderanträge neun bis zwölf Monate und so lange da nichts entschieden ist, darf auch nichts gebaut werden. Wenn der positive Bescheid da ist, dauert es zwei bis vier Monate Material-Lieferzeit und noch einmal einige Monate, bis wir alles einbauen“, sagte Seuffert.

„Wir haben das Geld, sollten also sofort loslegen“

Herbert Vanvolsem (CSU) plädierte für eine sofortige Umrüstung. „Wir sparen doch mehr Geld ein durch die LEDs, als wir vielleicht als Förderung in einem Jahr oder später bekommen. Wir haben das Geld, sollten also sofort loslegen.“ Dem schlossen sich mehrere Gemeinderäte an, Christian Wilhelm (SPD) brachte noch die Möglichkeit von Bewegungsmeldern ins Spiel. „In Nebenstraßen, wo fast kein Verkehr oder Fußgänger sind, da brauchen wir doch kein Licht, und wenn, eben über Bewegungsmelder.“ Stefan Seiffert (CSU) will hingegen keine Straßen ganz ohne Licht. „Licht schreckt Einbrecher ab und Lampen, die immer wieder aus- und angehen, das kann sehr anstrengend für die Anwohner sein.“ Auch Bürgermeister Andreas Janson (UWV) riet von komplett dunklen Straßen ab, „da fühlen sich Frauen und Männer unwohl“.

Mit 9:8 Stimmen entschied sich der Gemeinderat für eine sofortige Umstellung auf LED mit gestalterischen und technischen Lampen für 469 000 Euro, Fördergelder werden keine beantragt. Mit 6:10 Stimmen wurden Bewegungsmelder abgelehnt.

