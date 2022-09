Süd-Umfahrung kostet mindestens 7,4 Millionen

Von: Bert Brosch

Teilen

Hier geht’s lang: Am Kreisel an der Oberndorfer Straße (B 471) soll die Südumfahrung starten und nach links über die Äcker bis zu Münchner Straße führen. © bb

Die Süd-Umfahrung in Feldkirchen wird mindestens 7,4 Millionen kosten. Die Gemeinde hofft, dass der Landkreis die Umgehung ganz oder zumindest teilweise bezahlt.

Feldkirchen – Eine Südumfahrung soll den Verkehr in Feldkirchen entlasten. Im April hatte der Bauausschuss die grobe Trasse von der Münchner Straße zum Kreisverkehr an der B 471 festgelegt. Nun wurde im Gemeinderat die detaillierte Vorplanung vorgestellt. Klar ist: Die Umgehung kostet mindestens 7,4 Millionen Euro.

Alex van gen Hassend vom Ingenieur-Büro Obermeyer stellte drei Trassen vor, die sich an der vom Gemeinderat ausgewählten Spur orientierten. Vier Zwangspunkte sind darin berücksichtigt: die Multifunktionsfläche für die Messe, die Brücke der A 94, der Kreisverkehr an der B 471 sowie der Grunderwerb und die Grundstückszerschneidung. „Die Trasse führt ausschließlich über landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sehr flach sind“, erklärte van gen Hassend. Es seien keine Schutzgüter oder Schutzgebiete eingetragen, Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebiete würden ebenfalls nicht erschlossen. Der Radweg wird parallel zur Straße geführt. An der Einmündung zur Münchner Straße muss der Geh- und Radweg allerdings an einer Querungsstelle über die Fahrbahn geführt werden.

„Wir würden hier in Feldkirchen gutes Ackerland zubetonieren? Nicht mit mir“

Die vom Büro Obermeyer bevorzugte Trasse ist 1,6 Kilometer lang, hat eine rund 600 Meter lange Gerade bis zum Kreisverkehr. Aufgrund der geringeren zu bewegenden Erdmassen soll diese Variante rund 7,4 Millionen Euro kosten. „Darin sind noch nicht enthalten die Kosten für den Grunderwerb, die einzelnen Spartenkosten sowie die zu erwartende Preissteigerung“, sagte van gen Hassend. Er empfahl Gutachten für Baugrund, Altlasten und Kampfmittel. Zu prüfen sei außerdem, ob eine Schalluntersuchung für die neue Trasse erforderlich ist.

Christian Wilhelm (SPD) kritisierte den geplanten Fußgänger- und Radlerüberweg: „Dort ist Tempo 100 erlaubt, das finde ich nicht gut.“ Michael Schön (UWV) könnte sich dort einen Kreisel vorstellen, der würde das Tempo reduzieren. Dieser wäre dort möglich, bestätigte van gen Hassend. Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) sprachen den enormen Flächenverbrauch in Bayern an, „das sind täglich über zehn Hektar oder 15 Fußballfelder – da würden wir hier in Feldkirchen gutes Ackerland zubetonieren? Nicht mit mir“, sagte Pahl-Leclerque, die letztlich als einzige gegen die Planung stimmte.

Die Grundstücksbesitzer spielen hingegen mit, sie würden wohl verkaufen, erklärte Bürgermeister Andreas Janson (UWV): „Die haben signalisiert, dass sie eventuell verkaufen würden. Bauen müssen wir die Straße selber.“ Die Gemeinde würde sie dann dem Landkreis übergeben und im Gegenzug die Münchner Straße als Ortsstraße erhalten, „auf der wir das Tempo deutlich reduzieren könnten“, so Janson. Möglich wäre auch, dass der Landkreis die Umfahrung als wichtigen Bestandteil seiner geplanten Autobahn-Parallele einstuft, dann würde der Kreis die Umfahrung bauen.

Weitere Nachrichten aus Feldkirchen und dem Landkreis München finden Sie hier.