Teurer Nachschlag: Baufirma verlangt für Sanierung plötzlich 116.000 Euro mehr

Von: Bert Brosch

Für die Sanierung der Mondstraße verlangt die Firma Panmax, die den Auftrag erhielt, nun 11.000 Euro mehr als im ersten Angebot. © Bert Brosch

Sechs Straßen will die Gemeinde Feldkirchen sanieren lassen. Die beauftragte Baufirma verlangt nun insgesamt 116 000 Euro mehr. Von dieser Nachzahlung sind die Gemeinderäte nicht begeistert.

Feldkirchen – Gleich sechs Straßen lässt die Gemeinde Feldkirchen sanieren. Das wird nun teurer als erwartet. Den Auftrag hat die Firma Panmax aus Lengdorf (Kreis Erding) erhalten. Sie gab ein Angebot über 512 000 Euro ab, doch jetzt will sie rund 116 000 Euro mehr.

Saniert werden sollen die Sudeten-, Kapellen-, Kreuz-, Jakob-Wagner-, Stern- und Mondstraße. Die Firma Panmax sei mit ihren Arbeiten günstiger als andere Anbieter und bereits nach zwei Tagen seien die Straßen wieder befahrbar. „Wir wollten dafür das innovative Nano-Verfahren der Firma, die sind die einzigen die das anbieten, daher erhielten sie den Auftrag ohne Ausschreibung“, räumte Bauamtsleiterin Dagmar Leiter im Gemeinderat ein. Aber geht das so einfach, dass eine Gemeinde Leistungen ohne Ausschreibungen vergibt? Bei einer Alleinstellung einer Firma, Stichwort Nano-Verfahren, könne man so einen Auftrag auch bei dieser Summe so vergeben.

Ursprünglich 296.464 Euro gefordert

Das erste Angebot von Panmax belief sich für alle Straßen auf 512.192 Euro. Aus „technischen und planerischen Gründen“ meldete die Firma dann Nachträge in Höhe von 296.464 Euro an, also fast 60 Prozent mehr. „Das ist sonst nicht unser Stil“, sagte Panmax-Geschäftsführer Andreas Paulus. Aber eine nochmalige Besichtigung der Straßen habe ergeben, dass einige Randsteine gebrochen seien und ersetzt werden müssten, zudem schlug er einen alternativen Asphaltbelag vor. Laut Bauamtschefin Leiter muss die Firma nun tiefer fräsen als geplant und Entwässerungsrinnen austauschen.

Den ersten Antrag auf eine Kostensteigerung um 296 000 Euro hat der Bauausschuss am 7. April mit 4:4 Stimmen abgelehnt, jetzt gab es eine Nachforderung um rund 116 000 Euro. „Wir haben uns alle Straßen noch einmal ganz genau angesehen, wenn wir der Nachforderung nicht stattgeben, brauchen wir erst gar nicht zu sanieren, weil dann wird die Arbeit nicht bestmöglich ausgeführt“, sagte Leiter.

„Müssen wir jetzt wohl machen, wenn es gut werden soll“

Einige Gemeinderäte waren da fast sprachlos. „Der Auftrag wurde ohne Ausschreibung also Wettbewerb vergeben? Zudem ohne Fachberatung eines Ingenieur-Büros – und jetzt kommen die Nachforderungen, die wir ja wohl in beliebiger Höhe bezahlen müssen“, bemängelte Silvia Pahl-Leclerque (Grüne). Brigitte Pfaffinger (SPD) hält das Geschäftsgebaren von Panmax „für nicht sauber. Der Geschäftsführer betont, es gebe normal keine Nachforderungen, dann präsentiert er uns 296 000 Euro und jetzt 116 000 Euro Nachtrag.“ Für Herbert Vanvolsem (CSU): Die Firma habe den Auftrag erhalten und ein Angebot abgegeben. „Dann muss es das auch für diesen Preis machen und kann nicht nachfordern. Fast 120 000 Euro mehr, dafür könnten wir viele Spielplätze sanieren.“

Auch Bürgermeister Andreas Janson (UWV) bedauerte die Nachforderungen, „aber die müssen wir jetzt wohl machen, wenn es gut werden soll“. Zudem habe man für die Sanierung eh 970 000 Euro eingestellt und komme jetzt erst auf 630 000 Euro.

Mit 14:4 Stimmen genehmigte der Gemeinderat den ersten Nachtrag. Ungeklärt bleibt allerdings der von Panmax empfohlene Nachtrag von 53 600 Euro für einen zweischichtigen Asphaltbelag sowie von 178 000 Euro für Pflasterarbeiten.

