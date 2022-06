Ventilator sitzt in China fest: Grundschul-Lüftungsanlage wohl erst 2023 betriebsbereit

Von: Bert Brosch

Bis zum Ende der Sommerferien sollte die Grundschule eine neue, festinstallierte Lüftungsanlage haben. Jetzt dauert es wohl ein Jahr länger. © bb

Die neue Lüftungsanlage in der Grundschule Feldkirchen wird voraussichtliche doch erst kommendes Jahr fertig. Schuld daran ist ein wichtiges Bauteil, das in einem Container in Shanghau festsitzt.

Feldkirchen – Bis zum Ende der Sommerferien sollte die Grundschule in Feldkirchen eine dezentrale Lüftungsanlage haben. Die beteiligten Firmen sicherten dies mehrfach zu, der Auftrag hat eine Summe von 1,5 Millionen Euro. Nun der Schock: Der entscheidende Ventilator für die 21 Geräte ist nicht lieferbar.

Marcus Vollmann, Geschäftsführer von „Architekten Krug und Grossman“, schilderte dem Gemeinderat den bisherigen Ablauf. „Anfang 2022 starteten wir mit der Planung, am Freitag vor Pfingsten begannen die Arbeiten mit Abbruch, Bohrungen, Rohbauarbeiten und auch der Elektriker stand bereit“, so Vollmann. Von Anfang an habe man gewusst, dass es zum Teil lange Lieferzeiten bei Elektrogeräten und Lüftungsanlagen gebe. „Doch wir haben mit allen Beteiligten mehrfach gesprochen und die versicherten uns bis vor einer Woche, dass bis Ende der Sommerferien alles fertig sein wird.“

„Es geht vielen Gemeinden aktuell so.“

Nun gab es die Hiobsbotschaft des Haupt-Lieferanten aus München. „Das ist der Weltmarktführer und extrem zuverlässig, der teilte uns mit, dass ein entscheidendes Bauteil aus China, ein Ventilator, vor Shanghai in einem Container festsitzt.“ Laut Vollmann gibt es dafür auf dem Weltmarkt keinen Ersatz, man rechne momentan mit einer Lieferung nicht vor dem Frühjahr 2023. „Wir sind da nicht die einzigen, es geht vielen Gemeinden aktuell so.“

Vollmann skizzierte drei Optionen, wie die Gemeinde weitermachen könne: Ein sofortiger Stopp sämtlicher Planungen und begonnenen Bauarbeiten. „Ich rechne da mit einer halben Million Euro an Ausfallhonoraren für die beteiligten Firmen“, sagte Vollmann. Option zwei: Jetzt einen Stopp einlegen und im Frühjahr oder Sommer 2023 weitermachen, wenn die Lüftungsgeräte lieferbar sind. Hier tippt Vollmann auf Zusatzkosten für die Gemeinde von 50 000 bis 100 000 Euro. „Die dritte Variante, die ich bevorzugen würde, wäre, jetzt alles so weiter laufen zu lassen wie geplant mit Bohrungen, Trockenbau, Kabeln, Rohren, Verputzen und Streichen und dann, wenn die Geräte da sind, diese rasch einzubauen.“ Den Mehraufwand bezifferte Vollmann auf etwa 25 000 Euro. Der Nachteil: Die Gemeinde gebe jetzt mehr als die Hälfte des kalkulierten Geldes aus, ohne dass es im Winter einen Corona-Schutz durch eine Lüftungsanlage gebe.

„Das machen wir jetzt auch weiter“

„Wir haben das genau so beschlossen, das machen wir jetzt auch weiter“, sagte Martin Obergroßberger (CSU). Einen anderen Punkt sprach Stefan Seiffert (CSU) an. Man habe ja bei der Auftragsvergabe mit einer Förderung von 80 bis 90 Prozent gerechnet. Jetzt das seien jetzt nur 38 500 Euro oder 25 Prozent – „das ist für uns schon ein ganz anderer Batzen.“ Diese geringe Summe resultiere wohl daraus, dass die Baumaßnahme nicht mehr 2022 fertiggestellt wird. Christian Wilhelm (SPD) fragte nach, ob man eventuell den Hersteller der Lüftungsgeräte regresspflichtig machen könne, weil der nicht liefere. „Das glaube ich eher nicht“, sagte Vollmann, „das ist ja kein Vorsatz, sondern höhere Gewalt, da würden wir wohl nichts bekommen.“

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Bauarbeiten wie geplant fortzusetzen.