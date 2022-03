Verhärtete Fronten am Seniorenheim: Hitzige Diskussion bei Info-Veranstaltung

Von: Bert Brosch

Das Modell des geplanten Hauses stand im Mittelpunkt der Diskussionen. © Bert Brosch

Bei der Info-Veranstaltung zum geplanten Seniorenheim in Feldkirchen entfachten hitzige Diskussionen. Das Fazit des Bürgermeisters: „Die Gegensätze sind sehr grundlegend“.

Feldkirchen – Dass enormer Diskussionsbedarf rund um das geplante Seniorenheim in Feldkirchen besteht, bewiesen die Karteikarten. Hunderte von ihnen hingen am Ende der Info-Veranstaltung auf den Tafeln in der Mehrzweckhalle. Auf jeder waren Argumente für und gegen das Pflegeheim notiert. Bürgermeister Andreas Janson bestärkte dies in seiner Annahme: „Ich habe kaum erwartet, dass wir hier viele überzeugen können – die Gegensätze sind schon sehr grundlegend.“

„Deutlich kleiner oder weniger Zimmer, dann gibt es kein Seniorenheim“, betonte Investor Jürgen Seeber. © Bert Brosch

Gut 300 Feldkirchner waren am Samstag zur Informationsveranstaltung zum Seniorenheim in der Münchner Straße 22 gekommen. An zwölf Ständen informierten Experten über Lärmschutz, Verkehr und Verschattung. Auch Landratsamt, Gemeinde und Investoren waren vertreten. „Wir haben uns bewusst für eine messeähnliche Veranstaltung und gegen eine Podiumsdiskussion entschieden“, sagte Daniel Schreyer vom von der Gemeinde beauftragten Kommunikations-Unternehmen „Hendricks & Schwartz“. Diskutiert wurde freilich trotzdem. Denn das Projekt des Investoren-Quartetts um Michael Schamberger bewegt den Ort.

Erstmals wurden die Pläne im August 2021 öffentlich gemacht. Die Bürgerinitiative „pro-feldkirchen“ der Anwohner brachte seither in jeder Sitzung ihre Argumente vor: Seniorenheim ja, aber nicht in dieser Größe und mit dieser Zimmerzahl – geplant sind aktuell 130 Zimmer und 60 Seniorenwohnungen. Investor Jürgen Seeber machte am Samstag allerdings klar: Man sei den Wünschen des Gemeinderats schon sehr weit entgegengekommen. „Deutlich kleiner oder weniger Zimmer, dann gibt es kein Seniorenheim in Feldkirchen“, betonte Seeber.

„Gemeinde und Bürgermeister haben Vorstellungen der Investoren willenlos nachgegeben“

Am dichtesten umlagert waren entsprechend auch die Stände der Investoren und des Architekten. Die seit Monaten geäußerte Kritik wurde lautstark wiederholt: zu groß, zu viele Zimmer, zu viel Schatten, zu viel Lieferverkehr, es gehe nur um den Profit, nicht um die Senioren. Auch die Antworten waren altbekannt: Der Bedarf ist da in Feldkirchen, das Haus ist nur zur Münchner Straße hin hoch als Lärmriegel, Lieferverkehr nur zwei Mal die Woche, es muss sich rechnen. Bürger stritten auch mit Bürgern. Konsens? Fehlanzeige. Jeder beharrte auf seinen Argumenten. Je älter, umso mehr befürwortete man das Heim, so schien es.

Das Ehepaar Natascha und Pascal wohnt in der Ludwigstraße. Dass auf dem Grundstück etwas gebaut wird, ist ihnen klar, auch ein Seniorenheim finden sie in Feldkirchen richtig und wichtig. „Aber es gibt für das Gebiet einen Bebauungsplan, der sieht ganz anders aus, viel niedrigere Häuser. Warum wird das für den Investor jetzt so radikal geändert?“, fragt Pascal. Timmo Sturm, auch ein Anwohner, vermisst ein generelles Seniorenkonzept und den Einsatz eines Stadtplaners. „Die Gemeinde und der Bürgermeister haben den Vorstellungen der Investoren willenlos nachgegeben.“

Ein Seniorenkonzept wünscht sich Timmo Sturm (l.), Jürgen Roller befürwortet das Heim, „aber nicht so groß wie geplant“. © Bert Brosch

Ganz anders sehen das die Seniorinnen Marlene und Ursula. „Die Jungen haben doch keine Ahnung vom Altersheim und der Pflege. Wir brauchen so ein Haus dringend – und wenn man nach Haar ins Maria-Stadler-Haus schaut, das ist genauso groß“, sagte Marlene. „Es gibt viele Senioren in Feldkirchen, die warten dringend darauf“, ergänzt Ursula.

Bürgermeister Janson war mit der Resonanz alles in allem zufrieden, „was mich erstaunt, ist, wie viele Informationen bei den Bürgern nicht bekannt waren“. Am Ende eines diskussionsreichen Tages stand für ihn aber eines fest: „Angesichts der vielen Argumente, die ich heute hier gehört habe und die auf den Zetteln an der Pinnwand hängen, müssen wir im Gemeinderat darüber diskutieren, wie wir weitermachen.“

