Voll auf Kurs: Neubau im Zeitplan und eine Million Euro günstiger

Von: Bert Brosch

Im Zeitplan und in der Kostenkalkulation befindet sich der Neubau an der Richthofenstraße. © Bert Brosch

Beim Neubau an der Richthofenstraße, der größten Investition der Gemeinde, ist Feldkirchen voll auf Kurs. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan und werden - Stand jetzt - günstiger als gedacht.

Feldkirchen – Der Neubau an der Richthofenstraße ist die größte Investition der Gemeinde Feldkirchen. Und die bereitet allen Beteiligten so richtig Freude. „Alles befindet sich voll im Zeitplan, und die Kosten sind noch immer erfreulich niedrig“, sagte Bürgermeister Andreas Janson (UWV) im Gemeinderat.

Die Rohbauarbeiten an der Wohnanlage mit Mittagsbetreuung sind abgeschlossen. Alle Fenster sind in den Häusern 2 und 3 vollständig eingebaut. „Die Winterbaumaßnahmen rückgebaut“, berichtete Sebastian Kuhn von der KMP Projektsteuerung. Die Pflasterarbeiten in der Tiefgarage seien abgeschlossen, der technische Ausbau laufe in allen Häuser. Die Putzarbeiten im Haus 2 sind abgeschlossen und laufen nun im Haus 3, der Estrich in Haus 2 ist eingebracht, sämtliche Trockenbauwände in beiden Häusern sind gestellt. „Aktuell montieren die Schlosser die Konsolen für die französischen Balkone“, sagte Kuhn. Somit ist der Rohbau fertig, gestern feierte man Richtfest. Das Fassadengerüst soll im Juni verschwinden, Haus 2 wird im Oktober fertiggestellt, Haus 3 zum Jahreswechsel und Haus 1 im März 2023. Die Übergabe ist für April 2023 angesetzt.

Bei den Kosten gab der Gemeinderat eine Maximalsumme – ohne Änderungen, Risiko und Preissteigerungszuschläge – von 29,9 Millionen Euro vor. „Unser aktueller Kostenstand liegt bei 28,9 Millionen, also ziemlich genau eine Million unter der Kalkulation“, sagte Erwin Kuhn. Daher könne man derzeit davon ausgehen, dass die Gemeinde kein zusätzliches Geld bereitstellen muss. Doch die Nachforderungen der Firmen steigen angesichts der teurer werdenden Rohstoffe. „Wir werden da auch künftig um jeden einzelnen Euro verhandeln und den Daumen draufhalten – aber aufgrund des Weltgeschehens, der Materialkostensteigerungen, der einsetzenden Inflation und Lieferverzögerungen müssen wir leider von deutlichen Kostensteigerungen ausgehen“, sagte Erwin Kuhn.

