Wasserwerk-Ruine bleibt: Gemeinde will Rechtsstreit um Abriss abwarten

Von: Bert Brosch

Seit über 25 Jahren unbenutzt, seit Jahren eine Ruine: das Feldkirchner Wasserwerk. Das bleibt auch in den kommenden Jahren so. © bb

Die Gemeinde Feldkirchen feilt vorerst nicht weiter an neuen Plänen für das alte Wasserwerk. Sie will Rechtsstreit um den Abriss der Ruine abwarten.

Feldkirchen – Gegen drei Stimmen aus der UWV-Fraktion hat der Gemeinderat entschieden, jetzt keine weiteren Planungen oder Arbeiten am ehemaligen Wasserwerk zu unternehmen. Um den Abriss gibt es seit Jahren einen Rechtsstreit, dessen Ergebnis will die Gemeinderatsmehrheit abwarten. Somit bleibt die Ruine vorerst bestehen.

1962 wurde die erste Bohrung für das „neue“ Wasserwerk an der Finkenstraße durchgeführt, kurz danach das Wasserwerk auf dem 1088 Quadratmeter großen Grundstück gebaut. Dieses war allerdings nur kurz in Betrieb, denn 1995 trat die Gemeinde der Wasserversorgung Zornedinger Gruppe bei, heute der Abwasserzweckverband München-Ost.

Seit 25 Jahren außer Betrieb

Seit über 25 Jahren ist das Wasserwerk somit außer Betrieb, seit fast zehn Jahren versucht die Gemeinde, das Haus abreißen zu lassen, da es sich in einem Wohngebiet befindet. Die von der Verwaltung beauftragte Firma ließ jedoch nicht die erforderliche Sorgfalt bei der Entsorgung der teils mit Asbest belasteten Baustoffe walten. So sprach das Gewerbeaufsichtsamt München eine Sperrung aus.

Ein unabhängiger Gutachter wurde bestellt, um die Sachlage vor Ort zu bewerten. Gleichzeitig wurde die Ruine zum Eldorado für Abenteuerspiele von Jugendlichen. Weil sich die Gemeinde mit der beauftragten Firma nicht einigen konnte, gab es mehrere Gerichtsverfahren, aktuell ist ein Verfahren beim Verwaltungsgericht München anhängig. Ein Gütetermin war für Januar 2021 angekündigt, nun musste Bauamtsleiterin Dagmar Leiter den Gemeinderäten mitteilen, dass es bis zu einem Urteil noch mindestens ein Jahr dauern würde, wahrscheinlicher seien drei Jahre. „Uns wurde ja schon lange geraten, keine weiteren Arbeiten auf dem Grundstück auszuführen, um mögliche Beweise zu sichern. Doch stellt sich uns die Frage, wie wir weiter machen“, sagte Leiter.

„Wir können doch keine Einzelwünsche befriedigen“

Eine Nachfolgelösung für das Objekt gäbe es: Der Burschen- und der Madel-Verein wünschen sich bekanntlich ein eigenes Vereinsheim. Doch dafür müsste natürlich der Abriss erfolgen, bevor man konkret weiter planen könne. Der Rechtsanwalt der Gemeinde habe mitgeteilt, dass die Kommune den Abriss des Wasserwerks nochmals ausschreiben kann und darf. Nach dem bisherigen Verlauf der Beweisaufnahme sei eher nicht davon auszugehen, dass ein Sachverständiger das Anwesen noch einmal in Augenschein nehmen wird, man sich also selbst einen etwaigen Beweis vereitle. „Der Gemeinderat sollte also entscheiden, ob wir eine neue Abriss-Ausschreibung machen sollen“, sagte Bauamtschefin Leiter.

Martin Obergroßberger (CSU) will erst geklärt wissen, was man dort überhaupt vorhabe. „Das Grundstück ist ja belastet, steht am Rande eines Wohngebiets, aus meiner Sicht können wir uns mit einer Entscheidung Zeit lassen.“ Das sieht Christian Wilhelm (SPD) ebenso: „Hier gibt es jetzt doch keinen Handlungsbedarf. Zudem halte ich den Standort für die Burschen- und Madel-Vereine für ungeeignet, das ist viel zu nah an Wohnhäusern dran.“ Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) sieht in den Wünschen der Burschen und Madel keinen Grund für eine Aktivität der Gemeinde. „Wir können doch keine Einzelwünsche befriedigen.“ Auch Herbert Vanvolsem (CSU) will zunächst das Gerichtsurteil abwarten, „vorher sollten wir nichts tun“. So entschied es der Gemeinderat mit 15:3 Stimmen.

