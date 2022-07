Werner van der Weck zum „Altbürgermeister“ ernannt

Von: Bert Brosch

Der Nachfolger ehrt den Vorgänger: Altbürgermeister Werner van der Weck (2.v.l.) mit Ehefrau Annelie (l.) und Rathauschef Andreas Janson mit Frau Kerstin. © bb

Feldkirchens ehemaliger Rathauschef Werner van der Weck ist zum Altbürgermeister ernannt worden. Zudem hat die Gemeinde 19 verdiente Gemeinderäte geehrt.

Feldkirchen – Von 2008 bis 2020 war Werner van der Weck (SPD) Bürgermeister der Gemeinde Feldkirchen. Jetzt ernannte ihn sein Nachfolger Andreas Janson (UWV) zum „Altbürgermeister“. Vor allem van der Wecks Engagement für Kindereinrichtungen, die Sporthalle und bezahlbares Wohnen bleibt in Erinnerung.

„Gerne trage ich den Titel ja eigentlich nicht“, sagte van der Weck, „da fühlt man sich gleich noch älter.“ Und wenn man ihn frage, was er lieber tue, Bürgermeister sein oder Rentner, „beides hat seinen Reiz. Ich war sehr gerne Bürgermeister, wir hatten ein tolles Team im Rathaus und haben vieles erreicht.“ Doch jetzt genieße er das tägliche Radeln und die langen Urlaube mit seiner Frau Annelie. „Gerade planen wir den nächsten langen Urlaub in Griechenland.“

„Unsere Zusammenarbeit war immer konstruktiv“

Sein Nachfolger Janson würdigte die Amtszeit von van der Weck. Ein Bürgermeister müsse Ideen haben, wie die Zukunft aussehen könnte, in die er seine Gemeinde steuern möchte. In der zwölfjährigen Amtszeit van der Wecks wuchs Feldkirchen um über 25 Prozent auf 7920 Bürger, „daher war eines deiner wichtigsten Ziele die Kinderbetreuung mit den Kinderkrippen an der Hohenlindner- und Bahnhofstraße, die Erweiterung der Mittagsbetreuung und die Sanierung der Grundschule.“ Ebenso prägend seien die Fertigstellung der Aussegnungshalle, die Wohnanlage für Asylbewerber, der Skaterpark für die Jugend und vor allem die neue Dreifachturnhalle gewesen. Der heute kurz vor der Fertigstellung stehende Wohnpark mit bezahlbaren Wohnungen an der Raiffeisenstraße sei ihm wichtig gewesen, lobte Janson und zählte weiter auf: „Es entstand eine neue Ortschronik und die Gemeinde-Broschüre, der Neubürgerempfang wurde eingeführt, das Kulturprogramm erweitert.“ Am barrierefreien S-Bahnhof sei van der Weck allerdings ebenso gescheitert wie Janson selbst: „Ich hoffe, dass überhaupt ein Feldkirchner Bürgermeister verkünden kann: Der Bahnhof ist fertig.“

Janson dankte van der Weck für zwölf tolle gemeinsame Jahre, „unsere Zusammenarbeit war immer konstruktiv, wir waren nicht immer der gleichen Meinung, aber sind immer fair miteinander umgegangen. Das habe ich sehr geschätzt“, sagte Janson. Unter dem großen Applaus der Anwesenden überreichte er van der Weck die Ehrenurkunde.

Zuvor hatte Janson insgesamt 19 ehemalige und noch aktive Gemeinderäte für ihre Jahre im Amt mit der bronzenen, silbernen und goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Franz Golibrzuch erhielt für 26 Jahre einen Präsentkorb. Den Gemeinderäten, die seit der letzten Kommunalwahl ausgeschieden sind, überreichte Janson einen Porzellan-Löwen mit Feldkirchner Wappen. „Sie alle haben dieses Amt ausgeübt, das im Laufe der Jahre nicht leichter wurde“, sagte Janson. „Trotz aller Anstrengung und viel privatem Zeitaufwand hoffe ich aber, dass diese Tätigkeit auch Freude und Zufriedenheit gebracht hat.“

