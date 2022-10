„Wette auf die Zukunft“: Auch Feldkirchen umgarnt Isar Aerospace

Von: Bert Brosch

Campus am Bahnhof: Auf dem Gelände des ehemaligen Kieswerks sollen sich Isar Aerospace und Black Wave ansiedeln. Zudem sollen hier 500 Wohnungen entstehen. bb © bb

Auch die Gemeinde Feldkirchen umgarnt die Raketenbauer von Isar Aerospace. Der Gemeinderat hat den Weg für einen Campus und 500 Wohnungen geebnet.

Feldkirchen – Obwohl es offiziell keine Zusagen gibt, weder vom Raketen-Hersteller Isar Aerospace noch vom Karbonteile-Produzenten Black Wave, rollt Feldkirchen den Unternehmen den roten Teppich aus. Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan für den möglichen Standort „Am Kiesgrund“ aufgestellt. Trotz Kritik am Ablauf fiel der Beschluss einstimmig.

Isar Aerospace und Black Wave wollen sich auf 15,6 Hektar auf der ehemaligen Kiesgrube an der B 471 nahe dem Bahnhof ansiedeln. Isar Aerospace beschäftigt aktuell 300 Mitarbeiter in zwei Standorten in Ottobrunn. Die erste Rakete soll spätestens im Frühjahr 2023 starten. Da die Auftragslage sehr gut ist, will das Unternehmen expandieren. Bis 2026 plant man, an einem neuen Standort mit der Forschung und Produktion zu beginnen. Neben Feldkirchen haben auch Taufkirchen und Haar, das inzwischen aus dem Rennen ist (wir berichteten), ihren Hut in den Ring geworfen. In Feldkirchen sollen 500 Mitarbeiter pro Jahr 40 Raketen produzieren, erklärte Bürgermeister Andreas Janson (UWV) und betonte: „Einen Raketenstart wird es aber nicht geben in Feldkirchen.“ Die Raketen fliegen von Schweden und Norwegen aus gen All. Das Unternehmen suche einen verkehrsgünstig gelegenen Standort, mit Nähe zur Autobahn und zur S-Bahn. „Das alles können wir „Am Kiesgrund“ bieten“, sagte Janson. Auf dem Areal werde es zudem 500 neue Wohnungen geben, zudem Freizeitmöglichkeiten und Parks.

Noch keine Zusage an die Gemeinde

Neben Isar Aerospace würde sich auch „Black Wave“ ansiedeln, der die Automobil- und Fahrradbranche ebenso mit Karbonteilen beliefert wie den Raketenhersteller. „Für Feldkirchen wäre das eine große Chance“, sagte Janson, „daher wollen wir jetzt mit unseren Plänen an die Öffentlichkeit und baldmöglichst die Bürger informieren.“ Eine Zusage an die Gemeinde gebe es nicht – das bestätigt auch eine Sprecherin von Isar Aerospace auf Merkur-Anfrage: „Wir prüfen verschiedene Optionen. Eine Standortentscheidung wird nach Erhalt aller Informationen und Rahmenbedingungen erfolgen.“

Die Gemeinde wolle aber, unterstrich Janson, ihren Willen zeigen, beide Firmen anzusiedeln. Für Martin Obergroßberger (CSU) besteht „kein großes Risiko“, hinter Isar Aerospace stünden der Freistaat und Airbus, zudem kämen mit den beiden Firmen weitere in den Ort. „Das ist eine Wette auf die Zukunft von Feldkirchen, die gehe ich gerne ein“, sagte er. Auch Michael Schön (UWV) begrüßte die Pläne, vor allem dass „auf das Areal 500 Wohnungen und nicht 2000“ kommen, „wie schon mal geplant“.

Kritik: „So weckt das alles falsche Begehrlichkeiten“

Herbert Vanvolsem (CSU) konnte hingegen das Vorgehen der Gemeinde und des Bürgermeisters nicht nachvollziehen. „Warum stellen wir einen Bebauungsplan auf, ohne dass die Firmen sich zu Feldkirchen bekannt haben?“ Er wolle zuerst „ein deutliches Ja, ehe wir so stark in Vorleistung gehen“. Auch Christian Wilhelm (SPD) hält die öffentliche Debatte für verfrüht. „Ich würde das erst mal nicht-öffentlich diskutieren, dann Verträge abschließen, dann an die Öffentlichkeit gehen. So weckt das alles falsche Begehrlichkeiten.“ Fraktionskollegin Brigitte Pfaffinger erneuerte ihre Kritik, die sie nach der Vorstellung der Unternehmen in zwei nicht-öffentlichen Sitzungen geäußert hatte: „Ich heiße die beiden Firmen nicht willkommen. Die planen bis zu 30 Meter hohe Gebäude direkt neben dem Fidsche, das passt da gar nicht hin. Zudem ist für mich Isar Aerospace hoch risikobehaftet, die haben bisher nur rote Zahlen geschrieben.“

