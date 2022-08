Feldkirchen geht gegen „unwürdige“ Spielplätze vor

Von: Bert Brosch

Negativbeispiele: Für „absolut unwürdig“ hält Brigitte Pfaffinger den Spielplatz in der Bahnhofstraße (oben). Viel attraktiver ist der in der Händelstraße (unten) aber auch nicht. Solche Plätze soll es künftig nicht mehr geben. © Bert Brosch

Etliche Spielplätze in Feldkirchen haben Gemeinderäte als „unwürdig“ beurteilt. Die Kommune erarbeitet nun eine Satzung, um Standards festlegen zu können und Verstöße zu ahnden.

Feldkirchen – Zig Spielplätze konnten die Feldkirchner Gemeinderäte aufzählen, die viel zu klein und ungepflegt sind und/oder kaum Spielgeräte haben. Sie alle seien „absolut unwürdig für Feldkirchen“, urteilte Brigitte Pfaffinger (SPD). Eigentlich müsste das Landratsamt den Zustand der Spielplätze kontrollieren, weil es das aber nicht tue, soll eine gemeindliche Spielplatzsatzung her.

Der Antrag kam von der SPD-Fraktion. Deren Mitgliedern fällt seit Längerem auf, dass zwar laut Bayerischer Bauordnung (BayBO) zu jedem Neubau mit mehr als drei Wohnungen ein Spielplatz vorgeschrieben ist, dies aber offensichtlich nicht umgesetzt werde. Bestes Beispiel: der Neubau an der Hohenlindner Straße. „Da werden zwar neben 100 Wohneinheiten auch zwei Kinderkrippen-Gruppen entstehen, aber der öffentliche Spielplatz ist winzig“, kritisierte Christian Wilhelm (SPD). Er erwähnte noch zwei Mini-Varianten in der Händelstraße: „Die sind echt nicht als Spielplätze zu bezeichnen von der Ausstattung und dem Pflegezustand her.“

Wilhelm forderte daher, da der Landkreis das nicht kontrolliere, eine gemeindliche Spielplatzsatzung. Diese würde die Lage des Spielplatzes, dessen Größe – mit mindestens 60 Quadratmetern – die Ausstattung und den Unterhalt klar regeln. „Das muss natürlich regelmäßig von der Gemeinde kontrolliert werden, Verstöße hoch geahndet werden und, wer keinen Platz am Haus hat, der muss eine Ablöse für die Nutzung von kommunalen Spielplätzen zahlen“, forderte Wilhelm. So habe die Gemeinde ein Steuerungsinstrument und könne für eine hohe Qualität sorgen.

Viel attraktiver ist dieser Spielplatz in der Händelstraße auch nicht. Solche Plätze soll es künftig nicht mehr geben. © Bert Brosch

Eine solche Satzung ist durchaus sinnvoll, führte Bürgermeister Andreas Janson (UWV) aus. Das Landratsamt gebe „die Verantwortung für die korrekte Umsetzung aller Vorgaben an den Bauherren ab, der dafür haftet und kontrolliert nur Verstöße auf Anforderung gegen das Baurecht. Für Spielplätze haben die kein Personal.“ Janson befürwortete daher eine kommunale Satzung, dann könne die Gemeinde klare Vorgaben machen – „und wir können gegen Verstöße vorgehen.“ Was aber bleibt: „Das Problem des fehlenden Personals.“

Pfaffinger ärgerte sich über diese Aussage. „Immer wieder machen wir Gemeinderäte kreative Anträge und hören dann, die Gemeinde habe dafür kein Personal. Dann muss man es eben einstellen! Solche für Feldkirchen unwürdige Spielplätze wie in der Bahnhofstraße darf es einfach nicht geben“, sagte die SPD-Rätin. Auch Herbert Vanvolsem (CSU) unterstützte die Satzung, „nur müssen die Strafen und Ablösen so richtig saftig sein, denn der Bauherr verdient ja viel Geld damit, wenn er statt des Spielplatzes weitere Wohnungen baut“. Er würde aber keine Vorgaben über die Ausstattung machen, denn die Bewohner würden ja immer wieder wechseln und dann ändere sich auch die Vorliebe für Spielgeräte. Gegen drei Stimmen aus der UWV-Fraktion nahm der Gemeinderat den SPD-Antrag an. Die Verwaltung soll eine Spielplatzsatzung ausarbeiten.

