„Wir werden überrollt“: Viele Anfragen und Hilfsangebote im Feldkirchner Flüchtlingshaus

Von: Bert Brosch

Dankbar für die Sicherheit sind Mutter Olga (r.), Tochter Lisa (l.) und deren Cousine Nastja, die im Haus von Michael Schamberger untergekommen sind. Dennoch überwiegt die Trauer über den zurückgelassenen Ehemann und Vater. © Bert Brosch

Michael Schamberger hat sich kurzfristig dazu entschlossen, das zum Abriss bereite ein Haus für 18 Flüchtlinge herzurichten. Die enorme Nachfrage, aber auch die Hilfsbereitschaft, überrollen ihn jetzt nahezu.

Feldkirchen – „Wir sind so froh, dass wir hier in Sicherheit sind“, sagt Olga (43). Mit ihrer Tochter Lisa und deren Cousine Nastja (beide 13) war sie drei Tage auf der Flucht aus der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkow, nur ein paar Kilometer von der russischen Grenze entfernt. „Wir konnten dort nicht mehr leben, leider mussten wir meinen Mann zurücklassen“, sagt die völlig übermüdete Olga. In dem Haus an der Münchner Straße in Feldkirchen sind sie nun untergekommen.

Am Samstagnachmittag kamen die drei mit sieben weiteren Flüchtlingen – Frauen, junge Mädchen, kleine Kinder – an, am Sonntag waren es erneut zehn. An diesem Tag wartet Investor Michael Schamberger auf ein Taxi mit der siebenköpfigen Familie Khomenko, die hilfsbereite Münchner durch Zufall umherirrend aufgegriffen hatten. Im Radio hatten sie vom „Ukrainer-Flüchtlings-Haus“ in Feldkirchen gehört. „Morgen kommen noch zehn oder zwölf und dann sind wir restlos voll“, sagt Schamberger. „Im Zehn-Minuten-Takt bekomme ich Anrufe, ob wir Flüchtlinge aufnehmen können oder Hilfe brauchen – wir werden da voll überrollt.“

Die Männer vom Feldkirchner Bauhof stellten einige Betten und Schränke auf, die früher einmal für Asylbewerber verwendet wurden. Im Haus wohnen nun 30 ukrainische Flüchtlinge. © Bert Brosch

Dass er überhaupt so viele Flüchtlinge aufnehmen kann, liegt daran, dass er auch für die zweite Hälfte des Hauses schnell viele Helfer organisiert hat. „Dieser Haus-Teil war Monate der Feuerwehr zur Verfügung gestellt, die haben da Brand- und Löschübungen gemacht, da gibt’s also viel herzurichten.“

Schamberger hatte am Samstag den entleerten Heizöltank wieder mit 10 000 Liter füllen, die bereits abgeklemmten Versorgungsleitungen von Strom, Heizung und Wasser wieder anschließen lassen. „Das kostet eine Stange Geld, aber die Menschen kommen mit nichts hier an, da müssen wir doch helfen.“ Schamberger ist dabei nicht alleine: Der Edeka-Markt von Johann Berghammer hat Paletten voll Lebensmittel gespendet, Petra Otto vom Hotel Bauer Bettwäsche, Matratzen, Handtücher und Geschirr. „Jetzt kochen wir jeden Mittag einen großen Topf Essen, mit Fleisch und vegetarisch, dass die Frauen sich das selbst warmmachen können. Heute gibt’s Hähnchen-Geschnetzeltes mit Reis“, sagt Otto.

Zwischen den eiligst vom Bauhof aufgestellten Betten stehen (v.l.) Investor Michael Schamberger, Petra Otto vom Hotel Bauer, Vize-Landrat Ernst Weidenbusch und Bürgermeister Andreas Janson. © Bert Brosch

Noch ehe sich der stellvertretende Landrat Ernst Weidenbusch (CSU) und Bürgermeister Andreas Janson (UWV) ein Bild vor Ort machen können, huscht eine Feldkirchnerin aus dem Haus. Sie hat einen großen Flachbildschirm gebracht. Alle Schränke und Räumchen stehen voll mit Flaschen voller Wasser und Limo, dazu Lebensmittel und Hygiene-Artikeln. Gerade fahren vier Mann vom Feldkirchner Bauhof vor und bringen Bettgestelle und Schränke, „die hatten wir für die Asylbewerber schon im Einsatz und kommen jetzt wie gerufen“, sagt Janson. Weidenbusch ist dankbar für die viele Hilfe: „Wenn so etwas Schlimmes passiert, dann muss man spontan sein“, sagt Weidenbusch. Janson ergänzt, dass sich bei ihm mehrere Bürger gemeldet haben, die Flüchtlinge aufnehmen, „aber wir brauchen da wohl noch viel mehr“. Ein Problem sei allerdings, dass es im Landratsamt noch keinerlei Regelung gebe, wie man mit den Flüchtlingen verfahren solle, wer sich um die Menschen kümmert und wie sie verteilt werden. Janson: „Da ist noch volles Chaos.“