Wohin nur mit diesen Burschen? Verein wünscht sich eigene Hütte - Zwei Standorte zur Auswahl

Von: Bert Brosch

Auf der Suche nach einem Vereinsheim: In großer Besetzung war der Burschenverein im Gemeinderat anwesend, um mit ausgearbeiteten Plänen für sein Anliegen zu werben. © Bert Brosch

Der Feldkirchner Burschenverein wünscht sich eine eigene Hütte. Nur wo soll die stehen? Möglich wäre auch eine Kombi-Lösung mit dem Madlverein.

Feldkirchen – Als Übergangslösung hat der Gemeinderat dem Feldkirchner Burschenverein vor gut zwei Jahren eine Wohnung über dem Sportheim als Vereinsheim zugestanden. Doch jetzt wollen die Burschen etwas Eigenes, eine eigene Hütte eben. Möglich wäre es sogar – räumlich abgetrennt – mit dem neuen Madlverein „Blaue Engel“.

Der Burschenverein lag in Feldkirchen seit 1988 brach, bis 25 Azubis und Schüler ihn Ende 2019 wieder gründeten. Heute sind es 45 Burschen, und die kommen derzeit über dem Sportheim unter. Der Vertrag läuft zwar noch bis April 2024, „aber wir wollen das frühzeitig planen, da uns die Gemeinde hierbei stark unterstützen muss“, sagte Burschen-Chef Manuel Schön im Gemeinderat.

„Die Wohnung über dem Sportheim ist einfach zu klein“

Bürgermeister Andreas Janson (UWV) machte keinen Hehl aus seiner Sympathie für den Verein und den Antrag. „Die sind seit ihrer Neugründung aktiv beim Nikolausdienst, mit einem Stand am Weihnachtsmarkt und haben der Gemeinde beim Verteilen der Weihnachtspäckchen an Senioren geholfen. “ Einige Senioren seien doch überrascht gewesen, als ihnen „fesche junge Männer“ das Weihnachtspräsent überbracht hatten.

Seit Dezember 2021 gibt es in Feldkirchen zudem ein weibliches Äquivalent zum Burschenverein, da hat sich der Madl-Verein „Blaue Engel“ gegründet, der mittlerweile 27 Mitglieder zählt. Auch sie brauchen ein Vereinsheim und haben laut Janson einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Option A: Für viele Gemeinderäte und auch den Bürgermeister wäre die Wiese hinter „Trachten Moser“ an der Hohenlindner Straße der ideale Standort. © Bert Brosch

Beide Vereine könnten sich ein gemeinsames Haus – nebeneinander, nicht miteinander – vorstellen. „Die Wohnung über dem Sportheim ist einfach zu klein. Wir müssen entscheiden, ob wir so etwas bauen wollen und vor allem wo“, fragte Janson seinen Gemeinderat.

Von den SPD-Gemeinderätinnen Verena Claudi und Brigitte Pfaffinger kam uneingeschränkte Zustimmung. „Die jungen Vereine gehören ins Zentrum des Ortes, nicht an den Rand“, sagte Claudi. Pfaffinger gab zu bedenken, dass es zahlreiche Vereine in Feldkirchen gebe, etwa den Theaterverein oder den Montagsclub, die ein Vereinsheim suchen. „Wir sollten also eher über ein Haus der Vereine als über eine Insellösung für Burschen und Madl nachdenken“, sagte Pfaffinger. Ähnlich argumentierte Martin Obergroßberger (CSU), er warb für einen großen Feststadel oder ein Vereinsheim für viele Vereine.

Option B: Als ein möglicher Standort für ein Vereinsheim der Burschen wird immer wieder die Wiese hinter der Skateranlage angeführt. © Bert Brosch

Christian Wilhelm (SPD) konnte nicht verstehen, warum man jetzt wieder vor dem gleichen Problem wie Anfang 2020 stehe. „Wir haben damals beschlossen, dass die Verwaltung Standorte für ein Burschenvereinsheim an der Skateranlage sowie hinter dem Trachten Moser prüft. Wo sind diese Ergebnisse?“ Möglich wäre für Wilhelm auch ein Grundstück hinter dem Gartenbauverein. Wie Janson berichtete, hat die Gemeinde das bereits geprüft. „An der Skateranlage ist es einfach zu klein, das Grundstück in der Hohenlindner Straße beim Trachten Moser passt gut.“ Janson hatte im Februar, bei der Vorstellung des Freizeitgrundstücks am Dornacher Feld, auch die Möglichkeit eines Standorts für die Burschenverein-Hütte auf dem 15 000 Quadratmeter großen Acker angeführt. Herbert Vanvolsem (CSU) wünscht sich zunächst ein Gesamtkonzept für Feldkirchen, „wenn wir da etwas hinter den Trachten Moser bauen, was passiert rundrum? Verbauen wir uns so nicht andere Möglichkeiten?“ Er plädierte für ein „großes Konzept“, was in Feldkirchen wo entstehen kann.

Da der Antrag des Madl-Vereins den Gemeinderäten nicht schriftlich vorlag, genehmigte der Gemeinderat nur den Antrag des Burschenvereins auf Prüfung eines Standorts. Den Platz hinter der Skater-Anlage sowie bei Trachten Moser soll die Rathausverwaltung noch einmal untersuchen.

