Zuschuss für öffentliche E-Tankstellen

Von: Bert Brosch

Teilen

500 Euro Zuschuss gibt es für jede Ladesäule, solange sie für die Öffentlichkeit rund um die Uhr zugänglich ist. (Symbolbild) © DPA/ Robert Michael

Ladesäulen, die für jedermann nutzbar sind, will Gemeinde Feldkirchen mit 500 Euro fördern. Sie hofft dabei vor allem auf Firmen, die die Förderung in Anspruch nehmen.

Feldkirchen – Die Gemeinde Feldkirchen treibt die E-Mobilität voran. Sie selbst will sieben Säulen errichten, nun soll jeder, der eine Ladesäule auf privatem Grund errichtet, 500 Euro Förderung erhalten. Die Säule muss aber rund um die Uhr für die Öffentlichkeit nutzbar sein.

„Das Ziel dieses Förderprogrammes ist es, die Verkehrswende als Teil der Energiewende, in Feldkirchen voranzutreiben“, sagte Bauamtsleiterin Dagmar Leiter im Gemeinderat. Die Gemeinde wolle den Ausbau der E-Mobilität im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Mit dem Förderprogramm will man speziell Ladesäulen auf privaten Grundstücken fördern, die öffentlich nutzbar sind. Das bedeute konkret, dass etwa Supermärkte auf ihren Parkplätzen oder Firmen auf öffentlich zugänglichen Höfen Säulen installieren. Diese müssen 24 Stunden für jedermann zugänglich sein – dann kann man je Säule 500 Euro Förderung von der Gemeinde kassieren.

„Für Privatleute ist das Programm eher nicht geeignet“

„Für Privatleute ist das Programm eher nicht geeignet, denn für jede Ladesäule muss mindestens ein freier Parkplatz zur Verfügung stehen“, so Leiter. „Dafür kann man aber nicht den eigenen Parkplatz nutzen, sondern benötigt einen zusätzlichen.“

Herbert Vanvolsem (CSU) konnte das Prinzip der Förderung nicht ganz nachvollziehen. „Es gibt so viele Förderprogramme für Ladesäulen, bei einem bekommt man 900 Euro vom Staat, warum fördern wir dann mit 500 Euro?“ Diese 900 Euro seien für eine Wallbox nur für Privatleute angedacht, die die Säule selbst nutzen, erklärte Leiter.

10.000 Euro Fördergelder im ersten Jahr

Um die Abrechnung und Versteuerung des verkauften Stroms kümmere sich der Betreiber der jeweiligen Säulen. Leiter: „Darum kommen dafür vor allem Firmen in Frage oder ein Privatmann muss ein Kleingewerbe anmelden.“ Bürgermeister Andreas Janson (UWV) verwies auf die seit einem Jahr in Betrieb befindlichen öffentlichen E-Ladesäulen beim Busunternehmen Ettenhuber am Otto-Lilienthal-Ring. „Da funktioniert das wunderbar und auch der Bayerische Jagdverband hat sich mal bei uns gemeldet, dass er öffentliche Säulen installieren will.“

Brigitte Pfaffinger (SPD) berichtete davon, dass man in Garching kurz davor sei, dass sich Autofahrer an Straßenlaternen Strom zapfen könnten. „Wir können also noch einiges tun und die neuen Säulen sollten unbedingt Schnellladesäulen sein.“ Laut Dagmar Leiter könne das jeder Betreiber selbst entscheiden, die Gemeinde wolle im ersten Jahr 10 000 Euro bereit stellen. Dem stimmte der Gemeinderat zu. BERT BROSCH