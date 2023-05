Feldkirchner Gemeinderat stimmt 3,7 Hektar Photovoltaik-Anlagen zu

Von: Bert Brosch

Zwei große PV-Flächen auf 3,7 Hektar rechts und links der Autobahn A99 möchte ein Landwirt bauen. © bb

Ein Feldkirchner Landwirt hat große Pläne: Er will parallel zur Autobahn A99 Agri-Photovoltaikanlagen bauen mit der Möglichkeit, weiter Landwirtschaft zu betreiben.

Feldkirchen - Ein Landwirt möchte entlang der Autobahn A 99 zwei große PV-Anlagen errichten. Westlich der Autobahn sollen es 2,5 Hektar sein, östlich 1,2 Hektar. Die PV-Module werden als „Agri-Anlage“ aufgeständert, sodass darunter weiterhin Landwirtschaft möglich sein wird. Herbert Vanvolsem (CSU) war überrascht über den Antrag. „Genau diesen Landwirt hatten wir doch schon mal in einer Sitzung hier. Damals sagte er, dass auf seinen Flächen so etwas niemals gebaut werden dürfte. Das seien dort seine besten und ertragreichsten Äcker“, erinnerte sich Vanvolsem. Bürgermeister Andreas Janson (UWV) bestätigte dies. „Aber damals wollte eine Fremdfirma seine Flächen kaufen oder pachten, jetzt macht er es selber.“

Die Solarflächen verlaufen hoch über dem Boden

Die Ausrichtung der Anlage soll parallel zur Autobahn A99 verlaufen und als Agri-Photovoltaikanlage gebaut werden, also in einigen Metern Höhe. Dies beschränke den Flächenverbrauch auf ein notwendiges Maß und ermögliche gleichzeitig die energetische wie auch landwirtschaftliche Nutzung der Fläche.

Obwohl die Fläche im Außenbereich liegt, ist das Vorhaben zulässig, weil die ausreichende Erschließung gesichert ist und weil es „der Nutzung solarer Strahlungsenergie“ dient. Dies ist unter anderem möglich entlang von Autobahnen und weil sie in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 Metern sein werden. Der Standort östlich und westlich an der Autobahn A 99 wird auch vom Umweltamt der Gemeinde befürwortet. Die Fläche wird bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt und ist im Flächennutzungsplan eigentlich als Waldfläche vorgesehen.

Doppelte Nutzung sorgt für ökologische Aufwertung

Der Standort für eine PV-Freiflächenanlage bietet sich an, da es für den Naturhaushalt nicht zu nennenswerten Einschränkungen komme, der Antragsteller die Fläche weiterhin landwirtschaftlich nutzen will und keine angrenzenden Nachbarn in besonderer Weise beeinträchtigt werden. Aus Umweltsicht würde das Areal daher wegen der doppelten Nutzung sogar ökologisch aufgewertet. Die Produktion von regenerativer Energie auf Feldkirchner Gemeindegebiet wirke sich zudem positiv auf die Treibhausgasimmissionen aus und helfe Feldkirchen weiter beim Erreichen der ehrgeizigen Ziele zur Reduzierung des Pro-Kopf-Verbrauchs von Treibhausgasen.

Bitte auch Blühstreifen anlegen

Daniel Golibrzuch (UWV) stimmte dem Ansinnen zu: „Aber ich hoffe, dass der nicht nur Schafe darunter grasen lässt, sondern dass es auch Blühstreifen für Insekten gibt und eine landwirtschaftliche Produktion. So eine Anlage an der Autobahn, die finde ich gut.“ Einstimmig genehmigte der Gemeinderat den Antrag auf die PV-Agri-Flächen am Autobahnring.