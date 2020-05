SPD blitzt bei Stellvertreter-Posten doppelt ab

Die Kräfteverhältnisse im Feldkirchner Gemeinderat haben sich verschoben. Das hat die SPD nun zu spüren bekommen. Sie ging bei der Vergabe der Vize-Posten leer aus.

Feldkirchen – Völlig neue Konstellationen für die kommenden sechs Jahre im Feldkirchner Gemeinderat: Mit Andreas Janson steht erstmals ein Vertreter der UWV an der Spitze der Gemeinde. Die SPD hat nicht nur diesen Posten nach zwölf Jahren verloren, auch die Gestaltungsmehrheit im Gremium. Deutlich wurde dies bei den Wahlen zu Jansons Stellvertretern: Herbert Vanvolsem (CSU) setzte sich als Zweiter, Thomas Zimmermann (UWV) als Dritter Bürgermeister jeweils deutlich gegen Christian Wilhelm (SPD) durch.

„Dieser Tag bedeutet mir wirklich sehr viel“, begrüßte der neue Bürgermeister Janson nicht nur seinen Gemeinderat, sondern auch fast 100 Besucher in der Grundschul-Sporthalle. „Ich bin in Feldkirchen aufgewachsen, liebe diese moderne und bürgernahe Gemeinde, in der ich nun Verantwortung übernehmen darf.“ Er trete sein Amt in einer schwierigen Zeit an, die viel Kraft und Weitblick erfordere. „Corona hat uns nach wie vor fest im Griff und wird uns noch lange beschäftigen. Wir gemeinsam im neuen Gemeinderat“, sagte Janson, „haben auf einem sicher nicht leichten Weg viele wegweisende Entscheidungen zu treffen.“ Er setze da auf eine „offene, konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit aller Fraktionen“. Und wenn Fehler passieren, was völlig normal sei, bitte er über alle Parteigrenzen hinweg, die bestmögliche Lösung zu finden.

Bürgermeister verteilt Geschenke an Gemeinderäte

Zum Abschluss seiner Rede erläutertet Janson einige „Geschenke“ auf den Plätzen der Gemeinderäte: „Ein Schirm, damit wir nicht im Regen stehen, eine Gemeindeordnung, die jeder lesen sollte, ein roter Faden, damit wir auch bei harten Debatten nie das Ziel aus den Augen verlieren und ein Seil das zeigt, dass wir alle an einem Strang ziehen.“ Zudem gab es für jeden etwas Schokolade – als Nervennahrung. „Wer mich kennt, der weiß, dass mir Harmonie und ein gutes Miteinander sehr am Herzen liegen“, schloss Janson seine Rede, begleitet vom kräftigen Applaus der Gemeinderäte und Bürger.

Mit der großen Harmonie war es allerdings schnell vorbei, als es nach Jansons Vereidigung, die die älteste Gemeinderätin Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) vornahm, um die Stellvertreter-Posten ging. Einstimmig folgte der neue Gemeinderat noch Jansons Vorschlag nach zwei Stellvertretern, „die Gemeinde wächst schließlich deutlich“. Als Zweiten Bürgermeister schlug CSU-Fraktionssprecher Stefan Seiffert seinen Kollegen Herbert Vanvolsem vor. UWV und Grüne verzichteten auf Kandidaten, SPD-Fraktionssprecher Wilhelm schickte sich selbst ins Rennen. Mit 14:7 Stimmen gewann Vanvolsem deutlich, Wilhelm erhielt nicht einmal alle neun Stimmen von SPD und Grünen. Gleiches geschah auch bei der Wahl des Dritten Bürgermeisters: Die UWV nominierte Thomas Zimmermann, Wilhelm wieder sich selbst. Zimmermann siegte mit 12:7 Stimmen, zwei waren ungültig.

In der ersten Sitzung deutet sich eine Zusammenarbeit der sechs UWV-Gemeinderäte mit den fünf der CSU und dem Bürgermeister an.