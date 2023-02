Feuerwehr will Dachgeschoss umbauen - Gemeinderat gewährt 100 000 Euro für Sanierung

Von: Bert Brosch

Über 40 Jahre alt ist das Feuerwehrgerätehaus. Die Feuerwehr würde gerne das Dach komplett umbauen und dämmen. © bb

Das Feuerwehrgerätehaus in Feldkirchen muss saniert werden. Über das Ausmaß und die Frage, was alles passieren muss, gibt es unterschiedliche Ansichten.

Feldkirchen – Das Feuerwehrgerätehaus in der Münchner Straße ist 40 Jahre alt, das Dach fast ungedämmt. So wird viel Energie verschwendet und der Dachboden kann nicht als Lagerraum für Bekleidung genutzt werden. Daher will die Feuerwehr das Dachgeschoss umbauen.

Das Feuerwehrgerätehaus ist über 40 Jahre alt und verfügt im Dachbereich zu großen Teilen über keinerlei Dämmung. So wird viel Heizenergie über die Dachhaut verschwendet – in Anbetracht der Gebäudegröße ein unnötiger und merklicher Kostenpunkt für den Gemeindehaushalt. Zum anderen können große Teile des Dachbereichs nicht als Stauraum oder Funktionsräume genutzt werden. Gleichzeitig platzen die Lagerkapazitäten wegen zunehmender Anforderungen an den Bekleidungsvorrat aus allen Nähten.

Ausbau des Dachbereiches dringend geboten

Nach Ansicht von Feuerwehrkommandant Michael Basler ist daher ein grundsätzlicher Ausbau des Dachbereichs, mit zeitgemäßer Dämmung und Nutzbarmachung der Flächen, dringend geboten. Nach dem Ausbau des Dachbereichs könnte dieser unter anderem genutzt werden als Kegelbahn oder Vereinsstüberl, dies war von Anfang an so geplant.

Jugendraum wäre wünschenswert

In der Decke der Fahrzeughalle befindet sich ein Betonunterzug, der ausschließlich zum Zweck eingebracht wurde, die Kegel-Aufstellanlage unterzubringen. Möglich wäre ein Fitnessraum, die notwendige körperliche Grundfitness der Feuerwehrkräfte könne so besser erreicht werden. Wünschenswert wäre zudem ein Jugendraum für die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr. Dieser Raum wird schon lange ersehnt, um dem Nachwuchs eine angemessene und altersentsprechende Möglichkeit für gemeinsame Treffen zu bieten.

Nachwuchsgewinnung kein Selbstzweck

Kommandant Basler betont, dass die Nachwuchsgewinnung der Feuerwehr kein Selbstzweck ist, um das „Hobby“ zu betreiben und möglichst viele Vereinsfeste feiern zu können. Die Jugendfeuerwehr diene dem Zweck, den gesetzlichen Auftrag auch langfristig sicherstellen zu können. Möglich wäre unter dem neuen Dach auch ein Lagerraum und Archiv zur Entzerrung der gesamten Lagersituation der Ausrüstung, Bekleidung, Verbrauchsmaterialien, Übungs- und Ausbildungsgerät sowie des Vereinsmaterials.

Fenster entsprechen nicht mehr Stand der Technik

Die Gemeindeverwaltung teilte mit, dass die Nutzungsänderung eines Lagerraums im Dachgeschoss zu einem Aufenthaltsraum mit Kegelbahn bereits vom Landratsamt München im August 2022 genehmigt wurde. Die Fenster aus dem Jahr 1983 entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, bei den meisten ist die Dichtung nicht mehr intakt. Ebenso müsste die Innen- und Außenbeleuchtung zur Hälfte auf LED umgestellt werden. Zudem gebe es eine lange Liste mit Maßnahmen, um die Einbruchs- und sicherheitsrelevanten Gebäudemängel zu beseitigen, wie neue Außen- und Durchgangstüren oder die Sicherung von Fenstern. Diese Maßnahmen schätzt die Verwaltung auf 27 500 Euro, für energetische Maßnahmen zusätzlich 45 000 Euro. Ein Dachgeschossausbau mit einem weiteren Aufenthaltsraum für die Jugend ist aus Sicht der Verwaltung nicht zwingend notwendig. Da die Dachsparren zu gering sind für die Dämmung, müsste das gesamte Dach erneuert werden. Ein Neubau des Dachgeschosses würde drei bis vier Millionen Euro kosten.

Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, dass in diesem Jahr für energetische und Sicherheitsmaßnahmen am Feuerwehr-Gerätehaus 100 000 Euro zur Verfügung gestellt werden.