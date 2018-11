Grippe-Impfung boomt: Impfstoff so gut wie ausverkauft!

Die Grippe-Impfung boomt im Landkreis München. In diesem Jahr bekommen auch Kassenpatienten einen Wirkstoff, den es bislang nur für Privatpatienten gab. Doch der Stoff ist kaum mehr zu bekommen.

Landkreis – Auf Geldscheinen, Türklinken und an Haltegriffen in der Bahn lauern sie: Grippeviren. Im vergangenen Winter legten sie ganz Bayern lahm. In dieser Saison gibt es im Landkreis bislang vier Influenza-Fälle. Damit es nicht so viele wie im vergangenen Winter werden, gibt es heuer einen anderen Impfstoff. Das Problem: Der ist schon nahezu ausverkauft.

Die letzte Grippewelle ist vielen noch gut in Erinnerung: Sie brachte Schulen, Behörden und den Nahverkehr im vergangenen Winter an den Rand der Funktionsfähigkeit. 3542 Influenza-Fälle gab es im Landkreis, sagt Christina Walzner, Sprecherin des Landratsamts. Das waren knapp 1400 Infektionen mehr als während der Saison 2016/2017. Damals waren 1171 Menschen an der Grippe erkrankt.

Laut Ärzten kam der Dreifach-Impfstoff, der in der vergangenen Saison verwendet wurde, gegen den Erreger nicht an. Den effektiveren Vierfach-Impfstoff bekamen oft nur Privatpatienten. Doch in diesem Jahr gibt es diesen auch für Kassenpatienten. Der neue Impfstoff soll auch bei anderen Virenstämmen anschlagen.

Hausarzt Andreas Ploch aus Feldkirchen rät vor allem Risikogruppen, sich impfen zu lassen. „Menschen über 60, Schwangere, Asthmatiker sowie Säuglinge und Kleinkinder.“ Influenza macht sich durch starken Husten, Fieber und manchmal auch Erbrechen bemerkbar. Die Atemwegserkrankung kann ernsthafte Folgen für Risikopatienten haben: Lungenentzündungen und Immunsystemversagen, die zum Tod führen können. Zusätzlich zur Impfung sollten die Hände oft und ausgiebig gewaschen werden. Desinfektionsmittel für die Tasche helfen auch, meint Ploch. „Hat einen die Grippe erwischt, sollte man viel Wasser trinken“, rät der Allgemeinmediziner. Zwei Wochen kann es dauern, bis sich ein Erkrankter von der Grippe erholt hat. Oft braucht es Wochen, um wieder richtig fit zu werden.

Das Problem: In fast allen angefragten Apotheken im Landkreis sind Einzelpackungen des Impfstoffs restlos ausverkauft – und auch nicht mehr bestellbar. Solche Einzelpackungen werden vor allem von Privatpatienten gekauft, die damit zum Hausarzt gehen müssen. Die Zehner-Packungen für den Vorrat der Mediziner für Kassenpatienten gibt’s noch. In vielen Praxen können sich darum auch Privatpatienten aus dem Bestand des Hausarztes impfen lassen.

„Der Vierfach-Impfschutz geht weg wie noch was“, sagt Ruth Leibnitz von der Delphin-Apotheke in Oberschleißheim. Weil auch Kassenpatienten den neuen Impfstoff bekommen, sei die Impfbereitschaft viel größer, sagt Leibnitz. Die Grippesaison hat gerade erst begonnen. Ploch sagt: „Ab Januar geht’s richtig los.“