Hilfe für in Not geratene Menschen - Feldkirchner Engel gründen Verein

Sie tragen dazu bei, dass Essen auf dem Tisch steht: Annette Haußmann, Jutta Rasp, Thomas Jännert, Claus-Dieter Haußmann, Ulrich Rüßmann und Erdogan Tekdal. © PRIVAT

Das soziale Engagement der Feldkirchner Engel ist für den Ort sehr wertvoll. Sie helfen konkret mit Lebensmittelpaketen und gründen jetzt einen Verein.

Feldkirchen – Sie retten Lebensmittel und verteilen die Spenden fair an Bedürftige. Unter dem Motto „Verwenden statt Verschwenden“ arbeiten seit März 2020 jeden Tag engagierte Feldkirchner, um Lebensmittel bei regionalen Märkten und Händlern zu retten und diese in Not geratenen Menschen zur Verfügung zu stellen. Nun haben sie offiziell einen Verein gegründet.

Ältere Menschen etwas über Armutsgrenze oft besonders bedürftig

Als die Tafeln wegen der Pandemie im März 2020 geschlossen werden mussten, wurden die Feldkirchner Engel um die Physikerin und Systemberaterin Jutta Rasp ehrenamtlich aktiv. Knapp 1700 Tonnen konnten sie seither bei den Spendern unter Einhaltung der Kühlkette und aller Vorgaben des Gesundheitsamts abholen und – zu Spitzenzeiten – an bis zu 360 Haushalte im Münchner Landkreis und an fünf soziale Einrichtungen abgegeben. Inzwischen versorgen die Tafeln wieder einkommensschwache Familien. Dennoch gibt es viele Menschen, die ein wenig über den Einkommensgrenzen liegen, keine Berechtigung für die Tafeln haben und dennoch unter Armut leiden, vor allem ältere Menschen. Rund 90 Haushalte fahren die Engel täglich an. Seriosität und Diskretion garantieren die Helfer, wenn sie ihre Lebensmittelpakete an der Wohnungstür ausliefern.

Jetzt als Verein gegründet

Mit der Anschaffung eines Kühlanhängers, der über Spenden finanziert wurde, und anderem nötigen Equipment hat sich die Initiative nun als gemeinnütziger Verein gegründet. Gründungsmitglieder sind Helfer der ersten Stunde, die bis heute „treu, verlässlich und tatkräftig“, wie Jutta Rasp betont, die Initiative unterstützen: Annette und Claus-Dieter Haußmann von „Getränke Haußmann“, Thomas Jännert von „Fahrzeugbau Jännert“ in Kirchheim und dort auch aktiver Gemeinderat, Eva Mainusch, Jutta Rasp, Ulrich Rüßmann als Finanzvorstand und aktiver Gemeinderat und Erdogan Tekdal als technischer Leiter der Feldkirchener Engel. Zu Ehrenmitgliedern ernannten die Gründer Bürgermeister Andreas Janson für sein unermüdliches Engagement zu Beginn der Initiative, ebenso wie Knut Schwarz, der in den ersten Monaten von montags bis samstags aktiv war.

Sonderaktion für Heiligabend

Der neu gegründete Verein will auch die Aktion „Weihnachtsengel“ fortführen, die sicherstellt, dass jedes Kind und jeder einsame ältere Bürger Feldkirchens an Heilig Abend ein Weihnachtsgeschenk vor der Tür findet. Die „Geburtstagsengel“ überbringen selbst gebackene Geburtstagskuchen und wunderschöne Blumensträuße an ukrainische Flüchtlinge und auch an einsame Senioren, dafür wollen sich Verena Claudi-Weißig, Steffi Golibrzuch, Gabriele Hartmann, Karin Karner vom Blumenparadies Karner in Feldkirchen, Claudia Knollhuber und Nicole Osiander auch weiterhin engagieren.

Wer helfen möchte und den Verein unterstützen will, kann sich per Mail an feldkirchener-engel-buero@web.de melden oder telefonisch unter 01773/ 987148. Die Gründungsmitglieder betonen aber in einer Pressemitteilung, dass sich im neuen Verein nur Mitglieder finden, „die sich verlässlich, fleißig, selbstvergessen, uneigennützig und mit viel Leidenschaft, Wissen, Erfahrung und Können für die gute Sache einbringen.“ Auch für Spenden, etwa für die Benzinkosten, sind die Engel dankbar, die sich über jeden Euro freuen. mm