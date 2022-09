Kälter und dunkler: Feldkirchen fährt Energieverbrauch runter - Keine Weihnachtssterne

Von: Bert Brosch

Die Flutlichtanlage soll möglichst wenig benutzt werden. © bb

In Feldkirchen hat man ein ganzes Bündel an Maßnahmen geschnürt, womit Energie gespart werden soll.

Feldkirchen – Um der Energieverordnung der Bundesregierung nachzukommen und 20 Prozent Gas und Energie einzusparen, will Feldkirchen einige Maßnahmen durchsetzen: Weniger heizen, kein warmes Wasser zum Händewaschen und viel weniger Beleuchtung – vor allem zur Weihnachtszeit.

Kalte Flure und Foyers

In öffentlichen Gebäuden werden ab sofort bis Ende März 2023 Durchgangsbereiche wie Flure, Foyers oder Technikräume nicht mehr geheizt – außer es gibt dafür sicherheitstechnische Gründe. In öffentlichen Gebäuden wird es höchstens 19 Grad warm. Ausnahmen gibt es unter anderem für Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten oder Einrichtungen, bei denen höhere Lufttemperaturen zur Aufrechterhaltung der Gesundheit geboten ist. Fürs Händewaschen in öffentlichen Gebäuden wird es kein warmes Wasser geben. Es sei denn, es ist aus hygienischen Gründen vorgeschrieben. Die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern aus rein ästhetischen oder repräsentativen Gründen soll generell ausgeschaltet werden,

Brunnen sofort winterdicht machen

Die Feldkirchner Verwaltung wird zudem alle Brunnen im Gemeindegebiet jetzt schon in die Winterpause schicken, dazu zählen die Brunnen am Friedhof, am Rathaus, beim Maibaum und am Maibaumplatz. Die Wasserstellen am Friedhof bleiben in Betrieb. Die beiden Kirchen und das Rathaus werden in der Nacht nicht mehr angestrahlt, dazu sollen sogar die Sicherungen entfernt werden. Die LED-Röhren im Tiefhof des Rathauses werden jedoch aus Sicherheitsgründen weiterhin brennen.

Sterne kommen nicht mehr in Betrieb

Die bisherige Weihnachtsbeleuchtung von 98 Sternen wird in diesem Jahr nicht installiert. Dies betrifft die Straßenzüge Oberndorfer-, Hohenlindner-, Münchner-, Aschheimer-, Dornacher-, Beethoven- und Emeranstraße sowie den Bahnhofsvorplatz. Eingespart werden für 40 Tage 378 Kilowattstunden. Anstatt der üblichen zwölf Weihnachtsbäume wird nur noch einer vor dem Rathaus mit einer LED-Lichterkette aufgestellt. Auf der Seniorenweihnachtsfeier werden statt der bisher stets aufgestellten 17 Christbäume nur noch sieben aufgestellt. Die Straßenbeleuchtung in der Dornacher Straße soll aufgrund des Angebotes des Bayernwerks kurzfristig auf LED umgestellt werden, am Bauhof wurden die Neonröhren bereits gegen LED-Röhren getauscht.

Weihnachtsfeier mit weniger Beleuchtung

Kalte Gymnastikräume

Im Rathaus wird die Foyer-Temperatur auf 19 Grad abgesenkt, ebenso im Sitzungssaal, die Büros bleiben auf 21 Grad. Die Gymnastikräume in der Sporthalle in der Olympiastraße sowie das Ludwig-Glöckl-Haus werden 19 Grad warm. Die Feuerwehr Feldkirchen wird angeschrieben, ob sie ihre Übungen bei Tageslicht abhalten kann, ohne dass die Lichter so oft eingeschaltet werden müssen. Der TSV Feldkirchen soll seine Sportzeiten so abändern, dass die die Flutlichtanlage selten benutzt wird.