Kinder in Feldkirchen malen an gegen Hundedreck

Von: Bert Brosch

Teilen

Aufheben und in den Müll. Nelly zeigt, wie’s geht. © Nelly

Mit einer richtigen Sauerei haben sich die Zweitklässler der Grundschule Feldkirchen beschäftigt. Und 41 Bilder gemalt, die Hundebesitzer dazu aufrufen, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner aufzusammeln.

Feldkirchen – Rektorin Barbara Kastenmüller hat von Bürgermeister Andreas Janson (UWV) mitbekommen, dass das leidige Thema „Hinterlassenschaften der vierbeinigen Hausgenossen“ in der Gemeindeverwaltung zu immer mehr Beschwerden führt. Das hat sie im Unterricht aufgegriffen. So besprachen die Zweitklässler das Thema ausführlich, fast jeder ärgerte sich über die herumliegenden Häufchen – und wollte den Hundebesitzern ins Gewissen reden. Oder besser malen.

Großes Gekicher, als die Kinder malen

,„Mir ist noch gut in Erinnerung, dass die Entstehung der Bilder mit einigem Gekichere verbunden war, was man denn da zeichnen soll“, sagt Rektorin Kastenmüller. Letztlich wurden es 41 bunte Bilder, alle mit einer eindeutigen Botschaft: Ronja versah ihr Kunstwerk eines, zugegeben eher zebraähnlichen Hundes mit Regenbogen-Beinen, der gerade seinen Haufen in die Landschaft macht, mit der deutlichen Aufforderung: „Aufheben bitte auch wenn es regnet!“ Lena und Elli haben viele „Hundebesitser“ gezeichnet, die brav die Häufchen ihrer Lieblinge aufsammeln. Auch Nelly bringt es in ihrem knallbunten Bild auf den Punkt: „Mann soll die Kaka vom Hund aufheben und in den Mülleimer werfen.“

Dank an die ordentlichen Hundebesitzer

„Eigentlich wollten wir uns bei all den Hundebesitzern bedanken, die regelmäßig die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners von den Gehsteigen und Wiesen entfernen. Aus der Dankeschön-Idee wurde kurzfristig ein Kunstprojekt“, sagt Bürgermeister Andreas Janson. Alle Künstler erhalten von der Gemeinde ein kleines Dankeschön, zudem plant man, aus den bunte Bildern, die aktuell im Rathaus zu sehen sind, Poster zu machen. Diese könnten an den insgesamt 25 Hundkotbeutel-Stationen im Ort, wo man Tütchen für die Haufen kostenfrei ziehen kann, angebracht werden.

Mitarbeiter des Bauhofs sind begeistert

Begeistert von den Zeichnungen sind auch die Mitarbeiter des Bauhofs. Denn ihnen obliegt es, die „Tretminen“ wegzuräumen, wenn es die Besitzer mal nicht so genau nehmen. Janson machte dabei noch einmal ganz deutlich, dass mit der Bezahlung der Hundesteuer nicht gleichzeitig die Beseitigung des Hundekots abgegolten ist. „Die Straßenreinigung ist nicht Bestandteil der Hundesteuer!“ Das Liegenlassen von Hundekot sei zudem eine Ordnungswidrigkeit. Auch sollte es allein schon aus Gründen der Rücksichtnahme eine Selbstverständlichkeit sein, das nicht einfach liegen zu lassen. „Bitte immer aufheben!“